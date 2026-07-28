"Negativer Höhepunkt": Landesliga-Trainer muss sofort gehen Die Sport-Union Neckarsulm und Pascal Marche gehen getrennte Wege. von red · Heute, 20:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

Die Sport-Union Neckarsulm hat sich wenige Tage vor dem Start in die neue Saison der Landesliga Württemberg, Staffel 1, von Cheftrainer Pascal Marche getrennt. Wie der Verein mitteilte, erfolgte die Entscheidung aufgrund der anhaltenden sportlichen Negativentwicklung der vergangenen Wochen. Insbesondere die hohe Zahl an Gegentoren in der Vorbereitung sowie die Defensivprobleme der vergangenen Saison hätten die Verantwortlichen zu diesem Schritt bewogen.

Als negativer Höhepunkt wird die 0:4-Niederlage gegen den letztjährigen Bezirksliga-Neunten TSV Schmiden im WFV-Pokal genannt. Nach Vereinsangaben entstand dadurch der Eindruck, dass die Mannschaft einen neuen sportlichen Impuls und eine andere Herangehensweise benötige. Bis auf Weiteres übernimmt Co-Trainer Robin Hofmann die Mannschaft kommissarisch. Parallel dazu wollen die Verantwortlichen Gespräche führen, um eine dauerhafte Lösung auf der Trainerposition zu finden. Für Marche endet damit eine zweijährige Amtszeit als Cheftrainer der Sport-Union. Er hatte die Mannschaft zur Saison 2024/25 übernommen und führte sie in seiner ersten Spielzeit auf den dritten Tabellenplatz der Landesliga Württemberg, Staffel 1. In der vergangenen Saison belegte Neckarsulm Rang neun.

Der Verein betont in seiner Mitteilung ausdrücklich die Verdienste des Trainers. Marche habe die Mannschaft in seiner ersten Saison mit attraktivem Kombinations- und Offensivfußball geprägt und einen großen Anteil am sportlichen Erfolg gehabt. Gleichzeitig hätten sich die defensiven Probleme zuletzt weiter verschärft. Die Verantwortlichen sprechen von einer Negativspirale aus Fehlern, Verunsicherung und Mentalitätsdefiziten. Für Marche ist die Sport-Union weit mehr als nur eine Trainerstation. Bereits zwischen 2014 und 2017 lief er als Spieler für den Verein in der Verbands- und Oberliga auf und gehörte 2016 zur Mannschaft, die den Aufstieg in die Oberliga schaffte. Vor seinem Engagement in Neckarsulm trainierte der 43-Jährige den VfR Heilbronn sowie die SGM Markelsheim/Elpersheim.