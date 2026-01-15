Neffe von Hans Sarpei: Solingen-Wald trumpft auf dem Transfermarkt auf

49 Treffer steuerte die Offensivabteilung der 1. Spvg Solingen-Wald 03 bei – deutlich mehr als jeder andere Angriff in der Landesliga-Gruppe 1. Für die Rückrunde stößt nun sogar ein weiterer potenzieller X-Faktor in die Elf des Tabellenführers. Der 23-Jährige Kingsley Sarpei bringt reichlich hochklassige Erfahrung, aber auch eine beachtliche Verletzungshistorie mit. Unter den Fittichen von Trainer Daniele Varveri soll der Offensivmann in Solingen aufblühen.

Kingsley Sarpei stand in der ersten Saisonhälfte noch bei Mittelrhein-Landesligist SC Fliesteden auf dem Platz, verzeichnete dort in elf Einsätzen auch zehn Scorerpunkte. Doch nicht nur seine Auftritte der laufenden Spielzeit machen Lust auf mehr. Ausgebildet in der Jugendabteilung von Bayer Leverkusen, kommt Sarpei in seinen jungen Jahren bereits auf 60 Einsätze in der Regionalliga West für den Wuppertaler SV und Fortuna Köln. Wiederkehrende Verletzungen warfen ihn auf seinem Weg jedoch immer wieder zurück.

Akuten Bedarf hatten die Klingenstädter nach der Fabel-Hinrunde mit zwölf Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz allerdings nicht: "Wir hätten diese Winterperiode auch gänzlich ohne Transfers abschließen können. Aber wenn sich Dinge ergeben, sollte man darüber nachdenken", sagt Trainer Daniele Varveri.

Für die neue Aufgabe in Solingen formuliert Sarpei seine Ziele klar: "Ich will gesund bleiben, hart arbeiten und der Mannschaft mit meiner Energie, meinem Tempo und meiner Spielweise helfen. Solingen 03 bietet mir dafür optimale Bedingungen." Der Fokus liege zunächst auf der Vorbereitung: "Alles Weitere kommt Schritt für Schritt. Ich freue mich auf die Rückrunde und darauf, auf dem Platz Verantwortung zu übernehmen

Sarpei kann 03 auch neben dem Platz weiterhelfen

Sportchef Peter Resvanis erhofft sich in Sarpei einen Führungsspieler: "Gerade in den engen Spielen ist er der Spielertyp, der vorweg geht und, wenn er fit ist, immer seine Leistung zeigt." Entscheidend sei nun eine intensive Vorbereitung: „Er braucht eine zielorientierte und arbeitsintensive Phase, um die körperlichen Grundlagen für eine verletzungsfreie Zeit zu bekommen. Wenn Kingsley gesund bleibt, wird er unsere Offensive noch unberechenbarer machen.“

Übrigens: Die Verbindung zum ehemaligen Bundesligaspieler und ghanaischen Nationalspieler Hans Sarpei ist kein Zufall. Kingsley ist dessen Neffe – und teilt mit ihm in seiner Vita auch die Station Fortuna Köln.

