Neffe und Onkel bilden neues Trainerduo in Teublitz

Wie der Verein in einer Meldung schreibt, wird das bisherige Spielertrainer-Duo Tobias Grabinger und Marcel Koman – gemeinsam übernahmen sie zu Beginn der Vorsaison 2024/25 die Verantwortung für das Team – seine Tätigkeit am Saisonende beenden. Grabinger stelle sich ab Sommer einer neuen sportlichen Herausforderung, während Koman aus beruflichen Gründen vorerst eine Pause einlege, informiert der SC.



Nach der Winterpause werden die beiden scheidenden Spielercoaches allerdings nochmal Vollgas geben. Sieben Aufgaben umfasst das Restprogramm für den aktuellen Tabellensiebten der A-Klasse Süd. „Der SC Teublitz bedankt sich jetzt schon bei beiden für ihren Einsatz, ihr Engagement und die Zeit im grün-weißen Trikot. Sie sind auch nach Abschluss jederzeit herzlich willkommen beim SCT – wir wünschen ihnen für ihren weiteren Weg, sowohl sportlich als auch privat, nur das Allerbeste“, teilen die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Sebastian Volz mit.



Zur Saison 2026/27 übernimmt ein neues und gleichberechtigtes Trainer-Duo, bestehend aus Leotrim Berisha (27) und Arton „Paco“ Berisha (40). Ein besonderes Gespann, denn hier stehen Neffe und Onkel künftig gemeinsam an der Seitenlinie. Leotrim Berisha kehrt nach einem Jahr beim TSV Klardorf zurück zu den Teublitzern, für die er in der Vorsaison 28 Tore in 17 Spielen erzielte. Paco Berisha ist bereits ein fester Bestandteil der aktuellen Mannschaft. „Beide kennen den Verein sowie das Umfeld bestens“, sind die Verantwortlichen von der Trainerlösung überzeugt. „Der SC Teublitz freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerteam und wird den beiden die volle Unterstützung geben, die sie für ihre Aufgabe benötigen“, heißt es abschließend.