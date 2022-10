Neersbroichs Erfolgslauf: Hinten dicht, vorne unberechenbar Das Team von Oliver Glogau ist noch ohne Niederlage in der A-Liga.

Nach unten muss Trainer Glogau inzwischen nicht mehr gucken. „Die Vorbereitung war nicht ganz so gut. Daher habe ich nicht gedacht, dass es so gut läuft“, sagt er. Allerdings zeigte sich bereits in der Rückserie der vergangenen Spielzeit, dass Neersbroich durchaus zu den besseren Teams der A-Liga zählt: Damals sammelte Glogaus Mannschaft nach schwacher Hinrunde noch 31 Punkte; Platz sechs in der Rückrundentabelle.

Zuletzt gelang Neersbroich ein 2:0-Heimsieg gegen Odenkirchen, wodurch die Mannschaft vorübergehend sogar an die Tabellenspitze sprang – ehe man diese aufgrund eines spielfreien Wochenendes wieder an Odenkirchen abgab. „Der Sieg war sehr wichtig für den Kopf und die Moral“, sagt Glogau. Und womöglich für das Selbstverständnis, diese Saison eine Rolle ganz oben in der Tabelle einnehmen zu können. Trainer Glogau sieht sein Team mit Potenzial für eine Top-Sechs-Platzierung. „Die Qualität dafür ist vorhanden. Sie steht uns aber nicht immer konstant zur Verfügung“, sagt Glogau.

Die Stärken dieser Saison bricht er auf einen einfachen Zusammenhang herunter: „Wir schießen mehr Tore und kassieren weniger.“ Präziser: In dieser Saison sei es deutlich schwieriger, gegen sein Team ein Tor zu erzielen. Für Glogau liegt das unter anderem mit der Verpflichtung von Sebastian Thomassen, der von Landesliga-Absteiger Teutonia Kleinenbroich nach Neersbroich wechselte. „Thomassen bringt Erfahrung und Routine mit. Dadurch sind wir stabiler. Wir haben uns aber auch insgesamt entwickelt, egal, wen ich hinten reingeworfen habe, die Abwehr hat gehalten“, sagt Glogau. Bislang bekam sein Team elf Gegentore, die zweitbeste Bilanz der Liga.