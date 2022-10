Neersbroicher Serie reißt gegen den SC Rheindahlen Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen: Der SC Rheindahlen schlägt die Sportfreunde Neersbroich mit 2:1.

Rheindahlen hatte gleich die erste Chance zu verbuchen. Antonio Nyanonenes öffnender Pass landete am Neersbroicher Strafraum, wo der Sportfreunde-Verteidiger Alexander Lodes den Ball von der Brust Richtung eigenem Torhüter abtropfen ließ. Doch Torben Wagner wurde auf dem falschen Fuß erwischt und konnte nur noch dem Ball hinterherschauen, wie er langsam knapp neben den Pfosten ins Toraus kullerte. Die Führung des SCR leitete dann Atabey Kaplan ein, der Marius Esser per Schnittstellenpass in den Lauf spielte und dieser trocken zur Führung ins lange Eck einnetzte (18.). Neersbroichs erste gute Möglichkeit hatte Nicolas Puhe, der einen Schritt zu spät gegen Rheindahlens Torhüter Danny Gosemärker kam (24.). Danach tat sich bis zur 40. Minute in beiden Strafräumen recht wenig, ehe ein Freistoß durch Sebastian Thomaßen knapp das Ziel verfehlte. Kurz vor dem Pausenpfiff hätte der Gastgeber fast den Ausgleich erzielt, doch die Unterkante der Querlatte stand dem 1:1 im Weg.

Beide Teams wichen auch in der zweiten Halbzeit nicht von ihrer Marschroute ab. In Minute 56 leitete ein zu kurz geratener Rückpass auf Wagner den zweiten Treffer des SCR ein, denn Ferhan Tam spekulierte richtig, holte sich das Spielgerät und schob es am Neersbroicher Schlussmann vorbei zum 2:0 ein. Fünf Minuten später stand Maximilian Nowas für die Sportfreunde goldrichtig und köpfte den Abpraller von der Latte zum 1:2 ein. Nun erhöhten die Gastgeber das Tempo, Rheindahlen wurde weiter zurückgedrängt, hielt dem Druck aber stand. Nach einer längeren Behandlung von SCR-Keeper Gosemärker meldete er sich gleich mit einem Reflex zurück und verhinderte den Ausgleich (73.). Sekunden später traf Puhe nur den Innenpfosten, von wo aus der Ball in einem Bogen ins Toraus trudelte. Und auch Rheindahlen stand in der 80. Minute das Aluminium einem Torerfolg im Weg. Nach zehn Minuten Nachspielzeit wegen etlicher Verletzungsunterbrechungen pfiff Schiedsrichter Kai Conrads die intensiv geführte Partie ab und bekam von beiden Trainern ein Lob ausgesprochen.