Neersbroich überzeugt erneut – zeigt jedoch zwei Gesichter

Immer wieder mischte das Team von Oliver Glogau in der vergangenen Spielzeit oben mit, ärgerte die Favoriten und spekulierte zumindest insgeheim auf den Aufstieg – am Ende stand für die Sportfreunde Neersbroich dann ein dritter Tabellenplatz. Erneut musste sich die Mannschaft mächtigeren Kontrahenten geschlagen geben. „Wenn solche Mannschaften wie etwa der Rheydter SV in der A-Liga sind, ist die Richtung eigentlich klar“, konstatiert Glogau.
Gerade in der Hinrunde brillierte die Abwehr der Sportfreunde – wie schon in den vorangegangenen Jahren. Lediglich 19-mal musste der junge Torwart Christian Lodes in 14 Spielen hinter sich greifen. Glogau hebt überdies das offensive Zusammenspiel der Mannschaft hervor. Gerade die Chemie zwischen Toptorjäger Christopher Link und Marco Glogau, dem Sohn des Übungsleiters, sei gut gewesen und habe der Mannschaft viele Tore beschert.
Außerdem lobt Glogau, dass sich das Team trotz der teils unerwarteten Niederlagen nicht aus dem Konzept habe bringen lassen. „Wir haben eigentlich immer Torchancen produziert. Selbst gegen den Rheydter SV, als wir 4:0 zurücklagen, hatten wir diverse Möglichkeiten zu treffen. Wir hätten sicherlich vier Tore machen können.“
Anders als in der Hinrunde vermochte die Defensivarbeit der Neersbroicher in der zweiten Hälfte der Saison nicht mehr zu überzeugen. 31 Gegentreffer kassierte die Mannschaft – also zwölf mehr als noch in der Hinrunde. „Gegentore sind eigentlich nie das Ergebnis von Fehlern von ein oder zwei Mann, sondern immer ein Gesamtbild. Die Frage ist: Wie arbeitet die Mannschaft gegen den Ball? Und genau das war nicht gut“, so Glogau.
In der Hinrunde sei außerdem mehr Schwung vorhanden gewesen, der in der Rückrunde etwas verloren gegangen sei, so Glogau. Dadurch sei die Gesamtleistung schwächer ausgefallen als noch in der ersten Hälfte der Spielzeit. Neben der schwächeren Defensivarbeit ließ die Chancenverwertung in entscheidenden Momenten ebenfalls zu wünschen übrig. Gerade in engen Spielen kostete die mangelnde Effizienz Punkte, und auch die Standardsituationen funktionierten nicht mehr so wie noch in der Hinrunde.
Als Spieler der Saison nennt Glogau Christopher Link. Mit 29 Toren und 11 Vorlagen überragte der Offensivmann deutlich und hatte großen Anteil an den Torerfolgen der Neersbroicher. „Er hat eine überragende Saison gespielt und verdient das Lob. Von den Elfmetern, die er geschossen hat, hat er 90 Prozent auch selber rausgeholt“, so Glogau.
Transfers gibt es indes keine zu vermelden. Die Mannschaft wird jedoch aus der A-Jugend Verstärkung bekommen. Beim Thema Aufstieg gibt sich Trainer Glogau gewohnt zurückhaltend: „Ich muss jetzt erst mal gucken, dass wir die neuen Jungs integrieren und eine neue Generation einführen. Die Jungs sind richtig gut, aber wir müssen natürlich abwarten, wie sich alles entwickelt.“ Zur Vorbereitung auf die nächste Saison stehen bereits einige Testspiele auf dem Plan. Am 12. Juli spielte das Team von Oliver Glogau gegen die DJK Novesia Neuss und trennte sich 3:3. Der abschließende Test steht am 2. August gegen Bedburdyck an.