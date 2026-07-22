Neersbroich überzeugt erneut – zeigt jedoch zwei Gesichter Die Sportfreunde Neersbroich gehörten längst zu den Spitzenteams der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen. In der vergangenen Saison ragte ein Torjäger heraus. Für die neue Saison ist Trainer Oliver Glogau beim Thema Aufstieg verhalten. von RP / Erik Heimes · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Neersbroich würden gerne wieder eine gute Rolle spielen. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Immer wieder mischte das Team von Oliver Glogau in der vergangenen Spielzeit oben mit, ärgerte die Favoriten und spekulierte zumindest insgeheim auf den Aufstieg – am Ende stand für die Sportfreunde Neersbroich dann ein dritter Tabellenplatz. Erneut musste sich die Mannschaft mächtigeren Kontrahenten geschlagen geben. „Wenn solche Mannschaften wie etwa der Rheydter SV in der A-Liga sind, ist die Richtung eigentlich klar“, konstatiert Glogau.

Das war gut in der Saison Gerade in der Hinrunde brillierte die Abwehr der Sportfreunde – wie schon in den vorangegangenen Jahren. Lediglich 19-mal musste der junge Torwart Christian Lodes in 14 Spielen hinter sich greifen. Glogau hebt überdies das offensive Zusammenspiel der Mannschaft hervor. Gerade die Chemie zwischen Toptorjäger Christopher Link und Marco Glogau, dem Sohn des Übungsleiters, sei gut gewesen und habe der Mannschaft viele Tore beschert. Außerdem lobt Glogau, dass sich das Team trotz der teils unerwarteten Niederlagen nicht aus dem Konzept habe bringen lassen. „Wir haben eigentlich immer Torchancen produziert. Selbst gegen den Rheydter SV, als wir 4:0 zurücklagen, hatten wir diverse Möglichkeiten zu treffen. Wir hätten sicherlich vier Tore machen können.“

Das war nicht so gut Anders als in der Hinrunde vermochte die Defensivarbeit der Neersbroicher in der zweiten Hälfte der Saison nicht mehr zu überzeugen. 31 Gegentreffer kassierte die Mannschaft – also zwölf mehr als noch in der Hinrunde. „Gegentore sind eigentlich nie das Ergebnis von Fehlern von ein oder zwei Mann, sondern immer ein Gesamtbild. Die Frage ist: Wie arbeitet die Mannschaft gegen den Ball? Und genau das war nicht gut“, so Glogau. In der Hinrunde sei außerdem mehr Schwung vorhanden gewesen, der in der Rückrunde etwas verloren gegangen sei, so Glogau. Dadurch sei die Gesamtleistung schwächer ausgefallen als noch in der ersten Hälfte der Spielzeit. Neben der schwächeren Defensivarbeit ließ die Chancenverwertung in entscheidenden Momenten ebenfalls zu wünschen übrig. Gerade in engen Spielen kostete die mangelnde Effizienz Punkte, und auch die Standardsituationen funktionierten nicht mehr so wie noch in der Hinrunde.