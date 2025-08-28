Neersbroich feiert einen ersten Erfolg – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Neersbroich mit erstem Erfolgserlebnis in der jungen Saison Die Sportfreunde Neersbroich schlagen Fortuna Mönchengladbach mit 6:2 im Kreispokal und zeigen somit eine Reaktion auf den schwierigen Saisonstart.

Am Ende der vergangenen Spielzeit standen die Sportfreunde Neersbroich auf einem starken vierten Platz. Der Start in die neue Saison verlief jedoch nicht wie geplant. Auf die 1:4-Klatsche am ersten Spieltag gegen ASV Einigkeit Süchteln II, folgte ein 1:1-Unentschieden gegen die Zweitvertretung der Sportfreunde Neuwerk. Einen ersten Erfolg gab es nun allerdings im Kreispokal, denn der A-Ligist besiegte den B-Ligisten Fortuna Mönchengladbach standesgemäß mit 6:2.

Noch viel Arbeit vor der Brust Der Beginn der Spielzeit war denkbar schlecht für die Sportfreunde. Nach 90 gespielten Minuten musste sich der letztjährige Viertplatzierte mit 1:4 gegen die Zweitvertretung des ASV Süchtelns geschlagen geben. Trainer Oliver Glogau sagte folgendes über die Partie: "Das Spiel gegen ASV hat gezeigt, dass wir nach einer durchwachsenen Vorbereitung noch einiges an Arbeit vor uns haben. Die vielen Gegentore aus der Vorbereitung haben sich leider bis ins erste Spiel hineingetragen. So viele Tore kann man gar nicht schießen, wenn man hinten zu sorglos agiert." Er ergänzte: "Das wurde im Spiel gegen Neuwerk deutlich besser gemacht. Aber auch hier wurden reihenweise hochkarätige Torchancen liegen gelassen. Am Ende war es eine gute Einzelaktion, ein Weitschuss von der Mittellinie, die uns den Sieg gekostet hat. Aber die Richtung stimmte in diesem Spiel."

Optimismus trotz schwerem Saisonbeginn Die Neersbroicher stehen nach zwei Spieltagen mit einem Zähler auf dem zehnten Tabellenplatz. Umso wichtiger war das Kreispokal-Duell gegen den B-Ligisten Fortuna Mönchengladbach, das die Sportfreunde souverän mit 6:2 gewannen. "Das Spiel gegen Fortuna wurde mit der nötigen Konzentration angegangen und bestätigte den guten Trend. Aber auch hier gab es kleinere Schwächephasen", erklärte der Cheftrainer. Trotz dieser Phasen, in denen die Sportfreunde nachließen, wurde das Spiel in der 52. Minute durch das 4:1 entschieden.