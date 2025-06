Neersbroich hat wieder mal die Großen geärgert

Seit Jahren gehören die Sportfreunde Neersbroich zu den konstantesten Teams der A-Liga. In den vergangenen vier Saisons beendete das Team von Oliver Glogau die Spielzeit nie schlechter als auf dem sechsten Tabellenplatz. Auch in diesem Jahr gelang es der Mannschaft, oben mitzuspielen und den Großen der Liga mitunter ein Bein zu stellen. Am Ende landete das Team auf dem vierten Platz und konnte 50 Punkte sammeln. Oliver Glogau zeigt sich zufrieden: „In Anbetracht der Gesamt-Gemengelage bin ich sehr zufrieden. Hätten die wichtigen Spieler immer zur Verfügung gestanden und sich niemand verletzt, dann hätte es sicherlich noch etwas besser sein können.“

Entscheidend für den Saisonverlauf war insbesondere die gute Abwehrleistung der Neersbroicher. Gerade einmal 54 Gegentore kassierte das Team – damit teilen sie sich den zweitbesten Wert hinter Lürrip gemeinsam mit dem Rheydter SV und Türkiyemspor. „Wie in jeder Liga, ob Champions League oder Kreisliga, sind wenige Gegentore nun mal der Schlüssel zum Erfolg“, sagt Trainer Glogau. Im Gegensatz zur Offensive hatte die Verteidigung der Neersbroicher deutlich weniger Verletzungspech.

Positiv war auch das Auftreten des Teams gegen die großen Mannschaften der Liga. Dem unangefochtenen Ligaprimus aus Lürrip gelang es Neersbroich, in einem spannenden Spiel einen Punkt abzuringen (3:3) – wodurch die Aufstiegsfeier zumindest um eine Stunde verschoben werden musste. „Die Big Points liegen allerdings sicherlich woanders“, gibt Glogau zu bedenken. Und: „Aus Trainersicht sind das natürlich die Punkte gegen die unten stehenden Mannschaften, dass wir die nicht haben rankommen lassen.“

Neersbroich war geradezu vom Pech verfolgt. „Wir hatten vier Spieler mit Schambeinentzündung – das ist natürlich außergewöhnlich“, sagt Glogau. Besonders die Offensive wurde immer wieder von Verletzungen heimgesucht. „Felix Koch kam beispielsweise nach einer Verletzung zurück, macht zwei Spiele und muss dann wieder ins Ausland. Das tut mir natürlich weh, in einer Situation, in der ich eigentlich Spieler brauche, die Tore schießen.“ Trotz aller personellen Rückschläge hatte Neersbroich auch Glück im Unglück. „Immer dann, wenn mir wieder ein Spieler weggebrochen ist, kam ein anderer aus der Verletzung zurück. Ich hoffe, dass jetzt Besserung eintritt, und dann gilt es abzuwarten, wie es in der nächsten Saison aussieht“, blickt Glogau nach vorne.

Spieler der Saison

„Innerhalb der eigenen Mannschaft ist es immer schwer, einen Spieler zu benennen“, sagt Oliver Glogau. „Die ganze Defensive hat natürlich im Verbund sehr gute Arbeit geleistet“, erklärt er.

Besonders lobt er den jungen Torwart Christian Lodes: „Er hatte auf jeden Fall einen großen Anteil an unserem Erfolg.“ Auch Christopher Link sollte nicht unerwähnt bleiben. Link erzielte beeindruckende zwölf Tore in 14 Spielen und war somit eine wichtige Stütze in der zweiten Hälfte der Spielzeit.

So geht es weiter

Auf dem Transfermarkt gibt es bei den Sportfreunden aus Neersbroich noch nicht viel Bewegung. Aus der Jugend rückt Jan Pascal Kucklinski in den Kader auf. Schmerzhaft ist der Abgang von Mannschaftskapitän Maximilian Nowas, der seine Karriere beendet. Des Weiteren verlassen Heiko Bodewein, der zurück in die dritte Mannschaft wechselt, und Ben Neuenhofer die Mannschaft. Zu den Zielen für die kommende Saison äußert sich Glogau zurückhaltend, aber humorvoll: „Mein erstes Ziel sind immer die 30 Punkte. Wenn wir die nach zehn Spieltagen erreicht haben, dann ändere ich mein Ziel. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wer die ersten Gegner sind.“

Der Trainingsbetrieb wird voraussichtlich am 6. Juli weitergehen. „Fußballerisch bin ich, wenn wir die Leute zusammenkriegen, sehr zuversichtlich“, so Glogau.