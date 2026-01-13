Neefe und Kühnemund kehren nach Blankenhain zurück

Beide Spieler sammelten in den vergangenen Spielzeiten Erfahrung in der Thüringenliga sowie in der Landesklasse. Carlos Kühnemund kam in zwei Jahren auf 10 Thüringenliga- und 29 Landesklasse-Einsätze, in denen er acht Tore erzielte. Ben Neefe absolvierte in 1,5 Jahren 16 Thüringenliga- sowie 12 Landesklasse-Partien und war dabei fünfmal erfolgreich.
Beim FSV Grün-Weiß Blankenhain sollen beide Rückkehrer die erste Mannschaft sportlich verstärken und zusätzliche Optionen für die Rückrunde bieten. Gleichzeitig passt ihre Verpflichtung in die mittel- und langfristige Ausrichtung des Vereins, der weiter auf Entwicklung und Stabilität im Männerbereich setzt.
Auch personell gibt es Bewegung in der zweiten Männermannschaft. Mit Patrick Müller und Maik Seise wechseln zwei Spieler vom SV Einheit Legefeld nach Blankenhain. Beide Neuzugänge sollen die Breite des Kaders erhöhen und für zusätzlichen Konkurrenzkampf sorgen.
Der FSV Grün-Weiß Blankenhain geht damit mit mehreren personellen Veränderungen in die zweite Saisonhälfte.