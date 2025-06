Nedo Kaltak wird neuer Trainer beim FC Straß - der Verein im Überblick

Abteilungsleiter Harry Schwarzmann erhofft sich nun endlich die lang ersehnte Konstanz in der Strasser Mannschaft, um über die gesamte Saison hinweg oben mitspielen zu können. Schwarzmann setzt dabei besonders auf die Erfahrung des neuen Coachs. Er ist sich sicher: Nedo Kaltak kann die noch junge Mannschaft (aktueller Durchschnittsalter: 25,17 Jahre) formen und ihr volles Potenzial entfalten. Genau das könnte die Spezialität des Bosniers sein – in der Vergangenheit gelangen ihm bereits vier Aufstiege als Trainer aus der Kreisliga B: Mit Ljiljan Ulm über die Relegation, mit dem ESC Ulm , dem SV Offenhausen und dem TSV Neu-Ulm II sogar als Meister direkt in die Kreisliga A.

Zu den Zielen für die kommende Saison sagt er weiter:

„Wer mich als Trainer kennt, weiß, welche Ambitionen ich habe! Ich möchte attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen. Nach der Vorbereitung werden mein Team und ich dann ein konkretes Ziel festlegen.“

Von seinen zukünftigen Spielern erwartet er Respekt sowie gegenseitiges Vertrauen.

Anders als für den Trainer steht das Ziel der kommenden Saison für die Abteilungsleitung rund um Harry Schwarzmann schon jetzt fest:

„Durch den neuen Coach und einige Neuzugänge steigen natürlich auch die Erwartungen an die Mannschaft – wir wollen unseren Traum vom Aufstieg endlich verwirklichen!“

Neben dem Trainerwechsel gab es auch eine Veränderung in der Abteilungsleitung: Tanyel Celik, selbst aktiver Spieler der Mannschaft, übernimmt ab sofort zusätzlich die Position des sportlichen Leiters. Seine Aufgaben liegen dabei in enger Zusammenarbeit mit Harry Schwarzmann und dem Trainer vor allem in der Kaderplanung.

Er selbst sagt:

„Ich bin extrem motiviert und möchte die Nähe, die ich als Spieler zu meinen Mannschaftskollegen habe, für meine Aufgaben als sportlicher Leiter effektiv nutzen.“

Auch für ihn ist das Ziel klar:

„In der kommenden Saison wollen wir den nächsten Schritt gehen – wir wollen ganz oben mitspielen, wir wollen aufsteigen!“

Zur aktuellen Spielzeit sagt Celik:

„Die Saison wies zahlreiche Höhen, aber auch Tiefen auf. Insgesamt verlief sie jedoch zufriedenstellend. Die Platzierung hätte allerdings besser ausfallen können. Es war aber auch deutlich zu erkennen, dass das Team in dieser Saison noch nicht bereit war, um ganz oben mitzuspielen.“

Für den 25-Jährigen zeigt sich das vor allem daran, dass die Leistungen in der Rückrunde nachließen und man in direkten Duellen zu oft das Nachsehen hatte.

Transferbewegungen beim FC Straß

Im bisherigen Transfergeschehen stehen bereits mehrere Abgänge fest:

Tim Langner und Koray Yildiz kehren nach einem halben Jahr beim FC Straß zu ihren jeweiligen Ex-Vereinen zurück. Orhan Cimen und Concetto Patané suchen neue persönliche Herausforderungen und werden künftig für den SC Bubesheim bzw. den FC Burlafingen stürmen. Patrik Lekić schließt sich dem SV Thalfingen an, und Dario Stanic setzt seine Karriere beim Ligakonkurrenten TV Wiblingen fort. Jan Saal und Luca Kirchhauser beenden ihre aktiven Laufbahnen.

Tanyel Celik konnte hingegen aber auch bereits die ersten Neuzugänge verkünden: Yannic Konstantinides kommt vom SV Pfaffenhofen, Nico Patent wechselt vom TSV Neu-Ulm nach Straß und für Leon Rösch ist die Zeit in der Jugend nun vorbei – auch er mischt künftig im Strasser Kader mit.

Weitere Neuzugänge werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

Ein besonderer Abschied

Für das Strasser Eigengewächs Jan Saal endet nun nicht nur seine Zeit als Interimstrainer beim FC Straß, sondern nach über zwölf Jahren bei den Aktiven auch eine Ära.

Vergangenen Sommer trat er sein Amt als spielender Co-Trainer an. Nach wenigen Monaten übernahm er übergangsweise, als Angelo Finelli den Verein verließ. Als dann auch im Winter, kurz nach Beginn der Rückrunde, Dirk Langner seinen Posten aus persönlichen Gründen räumte, sprang Saal erneut ein und führte die Mannschaft durch den Rest der Saison.

Im Großen und Ganzen zeigt auch er sich zufrieden mit dem Verlauf der Saison, betont jedoch, dass mehr möglich gewesen wäre.

Über seine Zeit auf der Trainerbank seines Herzensvereins sagt der 29-Jährige:

„Es war mir eine Ehre, meinen Jugendverein zum Ende meiner Karriere zunächst als spielender Co-Trainer und letztlich als Coach zu begleiten. Ich möchte mich bei den beiden Abteilungsleitern Harry und Tim sowie bei der gesamten Mannschaft für das Vertrauen bedanken, das mir in dieser Zeit entgegengebracht wurde.

Von Beginn an war klar kommuniziert, dass nach Saisonende ein neuer Cheftrainer installiert wird und ich meinen Posten als Co-Trainer fortführe. Bei dieser Aufgabe war und ist es mir wichtig, sie mit 100 % Einsatz und Leidenschaft für unseren Verein zu erfüllen. Aus beruflichen Gründen kann ich diesen Anforderungen an mich selbst jedoch nicht dauerhaft gerecht werden – deshalb habe ich mich schweren Herzens entschieden, mein Amt vollständig niederzulegen. Dennoch werde ich weiterhin Teil des Vereins bleiben.

Einmal Strasser, immer Strasser!“

Blick nach vorn

Auf die Spieler des FC Straß wartet also in der kommenden Saison eine große Herausforderung, die sie alle gemeinsam angehen wollen. Nach einer kurzen Sommerpause startet das Team rund um den neuen Trainer am Dienstag, den 24.06.2025, in die Vorbereitung. Knapp einen Monat später tritt der FC dann als Gastgeber beim MJU-Pokal auf heimischem Rasen an – ein Spektakel, das man nicht verpassen sollte.

Also: Kommt gerne vorbei! 👉 www.mju-pokal.de