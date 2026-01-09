Nedi Vinković lebt den Amateurfußball

Mehr als 500 getickerte Spiele auf FuPa in kurzer Zeit, lange Tage auf Sportplätzen und in Hallen, dazu Smartphone stets griffbereit: Nedi Vinković gehört zu den prägenden Gesichtern des regionalen Fußball-Alltags. Der 38-Jährige aus Reutlingen treibt die Leidenschaft für den Fußball an – für seine Emotionen, seine Nähe zu den Menschen und die vielen Geschichten, die Woche für Woche auf den Plätzen zwischen Alb, Neckar/Fils und darüber hinaus entstehen.

Ich kenne FuPa seit mehreren Jahren und habe auch so die Ligen bei mir im Bezirk verfolgt.

Du bist gefühlt jedes Wochenende auf Fußballplätzen und in Hallen unterwegs – wie bist du eigentlich zu FuPa gekommen?

Ich bin seit mehreren Jahren ein leidenschaftlicher Tickerer. Und diese Leidenschaft wird bei FuPa belohnt. Und das motiviert auf mehr.

In kurzer Zeit hast du schon über 500 Spiele getickert – was hat dich motiviert, so intensiv einzusteigen?

Wie alt bist du und wo bist du zuhause, wenn du gerade mal nicht am Fußballplatz stehst?

Ich bin 38 Jahre jung und wohne in Reutlingen, gebürtig aus Dettingen an der Erms. Meine Freundin und unser siebenjähriger Junge nehmen einen großen Teil meiner Freizeit ein, und ich genieße jede gemeinsame Minute.

Wie viel Zeit verbringst du pro Woche oder am Wochenende insgesamt mit dem Fußball?

Ich verbringe generell sehr viel Zeit mit Fußball. Quasi bin ich jeden Sonntag bis zu 5 Stunden auf den Sportplätzen und bei Hallenturnieren bin ich von morgens bis abends vor Ort.

Was reizt dich persönlich am Fußball und besonders an der Arbeit als Liveticker und Fotograf?

Persönlich bin ich vom Fußball begeistert wegen der Emotionen, der Dynamik und der nähe zu den Menschen. Das Tickern reizt mich, dass ich mitten im Spiel bin und die Ereignisse in Echtzeit einordnen und für andere erlebbar machen kann. Beim Fotografieren fasziniert mich, Emotionen, Zweikämpfe und entscheidende Szenen einzufangen - Bilder sagen oft mehr als ein Spielbericht. Dies ist auf FuPa und auch auf meiner Instagram-Seite @liveticker_nedi zu sehen.

Gibt es ein Spiel oder ein Erlebnis auf dem Fußballplatz, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?

Ja, das war vor meiner FuPa-Zeit, aber das waren unschöne Szenen mit Polizeieinsatz und ich wurde von der Polizei als Zeuge befragt.

Für welchen Verein schlägt dein Herz – und warum genau dieser Klub?

Ich habe keinen Lieblingsverein, ich bin auf jedem Sportplatz, aber wenn ich der SGM Dettingen/Glems zuschaue, freue ich mich jedes Mal über einen Sieg.

In welchem Umkreis bist du für FuPa unterwegs und wie weit fährst du für ein Spiel maximal?

Ich komme aus dem Bezirk Alb, aberich bin auch sehr oft im Bezirk Neckar/Fils und vereinzelt Bezirk Stuttgart/Böblingen unterwegs. Eine maximale Strecke war seit meiner FuPa-Zeit 45 km.

Was macht für dich ein gutes Fußballspiel aus, egal ob Kreisklasse oder höherklassig?

Ein gutes Spiel lebt für mich von Intensität, Emotionen, etwas körperliche faire Zweikämpfe und Spannung - unabhängig vom Spiel.

Welche Ziele hast du bei FuPa oder generell im Fußball noch für die Zukunft?

Ich möchte weiterhin den Spaß und die Leidenschaft am Fußball teilen und andere an den Erlebnissen teilhaben lassen. Beim Fotografieren kann ich meine Kreativität ausleben und Geschichten rund um den Fußball erzählen. Durch FuPa will ich mein Netzwerk erweitern, Kontakte zu Vereinen, Spielern und Medienvertretern knüpfen.