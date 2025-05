NeDer BSV verstärkt sich mit den ersten beiden Spielernuer Bericht

Der BSV Halle-Ammendorf hat sich mit den ersten beiden Spielern verstärkt. Der 1,80 Meter große 26 jährige Pascal Pannier kommt vom Oberligisten Union Sandersdorf und hat dort in 108 Spiele 35 Tore erzielt und 10 vorbereitet. Er kam in der Saison 21/22 von Lok Leipzig, wo er 31 mal in der Regionalliga spielte. Beim HFC hat er in der Saison 17/18 vier 3. Ligaspiele absolviert. Im Nachwuch spielte Pascal 44 mal für den Club.

Der 1,82 Meter große 26 jährige Rechtsfuß Lukas Englich ist der zweite Spieler, er kommt vom Ligakonkurrenten 1..FC Bitterfeld-Wolfen, Dort hat er bisher 66 Spieler absolviert. Er kam in der Saison 21/22 vom VfL Halle 96, dort spielte er 76 mal in der Oberliga und 39 mal in die Verbandsliga für die Mannschaft vom Zoo.