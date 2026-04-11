Neckarsulm unterliegt Nöttingen: Sportliche Krise verschärft sich

Die Partie begann für die Hausherren denkbar ungünstig, als Benedikt Fassler bereits in der 4. Spielminute den Führungstreffer für den FC Nöttingen erzielte. Die Defensive von Türkspor Neckarsulm fand zunächst keine Mittel gegen die Effektivität der Gäste. Nur wenige Minuten später baute Tasos Leonidis die Führung in der 16. Minute auf 0:2 aus. Der Druck der Nöttinger blieb hoch, was in der 31. Minute zum zweiten Treffer von Tasos Leonidis und einem frühen 0:3-Rückstand führte.

Hoffnungsschimmer durch Cristian Gilés Sanchez

In einer Phase, in der die Begegnung bereits frühzeitig entschieden schien, bewies die Mannschaft Moral. In der 37. Minute gelang Cristian Gilés Sanchez der Treffer zum 1:3, was bei den Anhängern noch einmal Hoffnung auf eine mögliche Wende aufkeimen ließ. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen, während das Team versuchte, die taktische Ausrichtung für den zweiten Durchgang anzupassen, um gegen den Tabellenvierten weiteren Boden gutzumachen.

Personelle Wechsel bringen keine Wende

Um dem Spiel neue Impulse zu verleihen, griff Spielertrainer Julian Grupp im zweiten Spielabschnitt zu personellen Veränderungen. In der 56. Minute ersetzte Mamadou Cellou Bah den Mitspieler Amir Brockman. Später folgten in der 68. Minute Doppelwechsel: Philipp Seybold kam für Mateo Divkovic und Fabio Lettieri ersetzte Tom Marmein. Den Schlusspunkt der Wechsel setzte die Hereinnahme von Oktay Erdem für Koray Kilic in der 79. Minute. Trotz dieser Umstellungen gelang es nicht, die kompakte Nöttinger Hintermannschaft erneut zu überwinden, während die Gäste das Spiel kontrollierten.

Späte Entscheidung und tabellarischer Abstieg

In der Schlussminute sorgte Albin Sahiti mit dem 1:4 (90.) für die endgültige Entscheidung zugunsten des FC Nöttingen. Durch dieses Resultat steht Türkspor Neckarsulm mit 27 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz.

Richtungsweisendes Kellerduell am kommenden Freitag

Für die Neckarsulmer gilt es nun, die Niederlage schnell aufzuarbeiten, da bereits die nächste schwere Aufgabe wartet. Am Freitag, 17.04.2026, tritt die Mannschaft um 19 Uhr beim Tabellennachbarn FSV 08 Bietigheim-Bissingen an, der derzeit mit 20 Punkten den 17. Platz belegt. Dieses direkte Duell im Tabellenkeller wird richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf und die Hoffnungen auf den Verbleib in der Liga sein.