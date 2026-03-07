Neckarsulm im Rausch und ein Pleidelsheimer Befreiungsschlag

– Foto: Kevin Kieweg

Die Landesliga, Staffel 1, erlebte bei der heutigen Fortsetzung des 17. Spieltag hochemotionale Momente, die das Klassement ordentlich durcheinanderwirbelten. Es war ein Tag, an dem pure Dominanz auf verzweifeltes Aufbäumen traf und an dem der Kampf um den Klassenerhalt eine neue, leidenschaftliche Facette erhielt. Während sich einige Teams im gesicherten Mittelfeld festsetzten, schöpften andere am Ende der Tabelle neuen Mut.

Es war eine zähe Angelegenheit, die sich den 150 Zuschauern bot. In diesem Nachbarschaftsduell neutralisierten sich beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit hinweg. Trotz leidenschaftlicher Zweikämpfe und dem unbedingten Willen, die Defensive des Gegners zu knacken, wurden die Torchancen nicht genutzt. Die Anspannung war auf den Rängen förmlich greifbar, doch am Ende leuchtete ein torloses Unentschieden auf der Anzeigetafel. ---

Vor 350 Zuschauern entwickelte sich ein Duell, das vor allem von seiner frühen Dramatik lebte. Der Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen wollte dem Favoriten ein Bein stellen, wurde jedoch eiskalt erwischt. Schon nach wenigen Minuten zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Laurin Stütz übernahm die Verantwortung und erzielte in der 8. Minute per Foulelfmeter das 0:1 für den SKV Rutesheim. Es sollte der einzige Treffer des Tages bleiben. Rutesheim verteidigte die knappe Führung mit aller Routine und Leidenschaft, während Leonberg verzweifelt gegen die drohende Niederlage anrannte. ---

Der Tabellenführer demonstrierte eindrucksvoll, warum er in dieser Spielzeit das Maß aller Dinge ist. Der FV Löchgau ließ gegen den Absteiger TSV Heimerdingen 1910 von Beginn an keine Zweifel an seiner Dominanz aufkommen. Die Zuschauer erlebten eine furiose erste Halbzeit. Den Torreigen eröffnete Tim Schwara bereits in der 3. Minute mit dem 1:0. Derselbe Spieler war es auch, der in der 26. Minute auf 2:0 erhöhte und die Vorentscheidung herbeiführte. Noch vor dem Pausenpfiff machte der Spitzenreiter alles klar: Furkan Yumurtaoglu traf in der 45. Minute zum 3:0-Endstand. ---

Vor 157 Zuschauern brannte die Sport-Union Neckarsulm ein wahres Feuerwerk ab und ließ dem Gast keine Chance. Es war eine Machtdemonstration, die das Publikum im Pichterichstadion begeisterte. Den Torreigen eröffnete Bahadir Özkan in der 24. Minute mit dem 1:0. Die Gastgeber blieben am Drücker, und Marco Romano erhöhte in der 34. Minute auf 2:0. Kurz vor der Pause keimte beim TV Oeffingen kurzzeitig Hoffnung auf, als Kevin Kloos in der 41. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Doch die Antwort der Neckarsulmer folgte prompt und gnadenlos noch vor dem Halbzeitpfiff: Darius-Constantin Tieranu stellte in der 45. Minute den alten Abstand mit dem 3:1 wieder her, bevor Mattia Trianni nur Augenblicke später, ebenfalls in der 45. Minute, auf 4:1 erhöhte. Den Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte Niklas Obertautsch in der 76. Minute mit dem Treffer zum 5:1-Endstand. ---

In einer von hoher Intensität geprägten Begegnung mussten die 177 Zuschauer in Satteldorf miterleben, wie ihre Mannschaft trotz großen Kampfes leer ausging. Der TSV Ilshofen erwischte einen Traumstart, als Cedrik Krämer bereits in der 2. Minute das 0:1 markierte. Die SpVgg Satteldorf bewies jedoch Moral und kam durch Baris Yerlikaya in der 31. Minute zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Ilshofens Torjäger war an diesem Tag nicht zu stoppen: Erneut war es Cedrik Krämer, der in der 35. Minute zum 1:2 traf. In der Folge verteidigten die Gäste den knappen Vorsprung mit Leidenschaft gegen anrennende Satteldorfer. ---

Ein wahres Drama spielte sich vor 100 Zuschauern in Pleidelsheim ab, wo der Außenseiter über sich hinauswuchs. Der GSV Pleidelsheim bewies eine unglaubliche Leidensfähigkeit gegen den Tabellenvierten. Die SG Weinstadt ging zunächst durch Kujtim Sylaj in der 8. Minute mit 0:1 in Führung. Pleidelsheim schlug jedoch zurück: Patrick Sirch erzielte in der 30. Minute den 1:1-Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel schien die individuelle Klasse der Gäste erneut den Ausschlag zu geben, als abermals Kujtim Sylaj in der 42. Minute das 1:2 markierte. Doch die zweite Halbzeit gehörte dem GSV, der mit Herz und Seele kämpfte. Robin Bender glich in der 57. Minute zum 2:2 aus. Den emotionalen Höhepunkt markierte Robin Slawig, der in der 70. Minute zum 3:2-Endstand traf und den Heimsieg perfekt machte. ---

Ein Kellerduell mit maximaler Bedeutung. SGM Krumme Ebene am Neckar ist Letzter mit 10 Punkten (18:42 Tore), SV Kaisersbach steht als 13. bei 15 Punkten (19:48 Tore) und kommt aus einer frischen Niederlage: 0:2 gegen Schwäbisch Hall im Nachholspiel. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Krumme Ebene auswärts 2:0 (Kaisersbach – Krumme Ebene 0:2). Kaisersbach hat also eine offene Rechnung, Krumme Ebene den Beweis, dass sie diesen Gegner schlagen kann. In einer Liga mit drei direkten Absteigern ist das ein Spiel, das sofort über Mut und Zukunft entscheidet. ---



Ein Duell aus der oberen Tabellenhälfte, das nach Standortbestimmung klingt. SG Schorndorf (Aufsteiger) ist Sechster mit 26 Punkten (36:31 Tore), TSG Öhringen (Aufsteiger) steht als Dritter bei 32 Punkten (31:17 Tore) und will näher an die Top zwei heran. Das Hinspiel am 23.08.25 gewann Öhringen knapp 2:1 (Öhringen – Schorndorf 2:1). Beide Teams sind Aufsteiger – beide spielen oben mit. Genau das macht diese Partie so reizvoll: Es geht nicht nur um Punkte, sondern um die Frage, wer die eigene starke Hinrunde in den Frühling tragen kann.