Neckarsulm gegen Schlusslicht: Wiedergutmachung am 25. Spieltag

Für Türkspor Neckarsulm ist die Begegnung am morgigen Samstag um 14 Uhr von großer Bedeutung. Der Aufsteiger belegt derzeit mit 27 Punkten den 13. Tabellenplatz. Während der VfR Aalen mit 54 Punkten an der Spitze thront, herrscht im Mittelfeld ein dichtes Gedränge. Der Gegner, der ebenfalls als Aufsteiger gestartete FC Denzlingen, rangiert mit lediglich 13 Punkten abgeschlagen auf dem 18. Rang.

Die bittere Erkenntnis aus dem Backnang-Spiel

Der letzte Spieltag verlief für die Mannschaft von Julian Grupp enttäuschend. Bei der TSG Backnang musste man sich vor 150 Zuschauern knapp mit 0:1 geschlagen geben. Besonders schmerzhaft war der Zeitpunkt des Gegentreffers durch Flavio Santoro, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) traf. Trotz einer Überzahl ab der 61. Minute, nachdem Backnangs Patrick Tichy die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, gelang es der Neckarsulmer Elf nicht, die TSG-Abwehr zu überwinden.

Positive Erinnerungen an das erfolgreiche Hinspiel

Ein Blick auf das Hinspiel dürfte den Gastgebern jedoch Zuversicht geben. In Denzlingen gelang vor 200 Zuschauern ein 3:1-Erfolg. Bereits in der 6. Minute brachte Melvin Avdic die Neckarsulmer in Führung, bevor Cristian Gilés Sanchez kurz vor dem Pausenpfiff (45.+2) erhöhte. Zuvor war Cristian Gilés Sanchez in der 31. Minute noch mit einem Foulelfmeter an Torwart Dustin Jund gescheitert. In der zweiten Halbzeit sorgte Pascal Sohm in der 69. Minute für die Vorentscheidung. Die Partie verlief emotional: Torschütze Cristian Gilés Sanchez sah in der 79. Minute wegen Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Der Ehrentreffer für den FC Denzlingen durch Anes Vrazalica fiel erst tief in der Nachspielzeit (90.+3).

Fokus auf offensive Effizienz

Für das anstehende Heimspiel wird es darauf ankommen, die Effizienz vor dem Tor wiederzufinden, die beim letzten Auftritt in Backnang fehlte.