Neckar/Fils: Späte Tore, Derbys, Drama in den Kreisligen A1-A3

FC Kirchheim/Teck – VfB Neuffen 1:4
Der FC Kirchheim begann stark und ging durch Amil Klica bereits in der 4. Minute in Führung. Danach übernahm Neuffen jedoch zunehmend das Kommando: Felix Hummel drehte mit einem Doppelpack (25., 63.) die Partie. In der Schlussphase machte der VfB alles klar – Tim Sternemann (86.) und David Mergl (89.) sorgten für den Auswärtserfolg. Kirchheim hielt lange gut dagegen, musste sich aber am Ende der abgezockteren Mannschaft geschlagen geben.
TV Bempflingen – TSV Linsenhofen 4:3
Ein emotionales Spiel mit einem dramatischen Ende. Jonathan Baun traf früh (11.) zur Führung, doch nur eine Minute später glich Ibo Tuncbilek aus. Baun brachte Bempflingen erneut in Front (25.), ehe Justin Bader (64.) und Pascal Schwickert (75.) das Spiel zugunsten der Gäste drehten. In einer packenden Schlussphase avancierte Baun zum Matchwinner: Mit zwei Treffern in der Nachspielzeit (90., 90.) drehte er das Spiel erneut und sicherte Bempflingen den spektakulären 4:3-Heimsieg.
SGM Höllbach – SF Dettingen/Teck 3:1
Die SGM Höllbach zeigte eine konzentrierte Leistung und setzte sich verdient durch. Ebrima Ceesay traf früh (11.) zur Führung, ehe Gabriel Müller (40.) für Dettingen ausglich. Nach der Pause blieb Höllbach das aktivere Team: Nico Lubich (51.) brachte die Gastgeber wieder in Front, und Ceesay (63.) machte mit seinem zweiten Treffer alles klar.
TSV Altdorf – TSV Harthausen 1:5
Harthausen zeigte sich eiskalt vor dem Tor und entschied die Partie früh. Marco Haas traf dreimal (31., 49., 60.), dazwischen war Michel Forzano (34.) erfolgreich. Rohat Altintas (52.) erhöhte zwischenzeitlich auf 0:4. Erst in der Schlussphase gelang Marlon Kaiser (78., Foulelfmeter) der Ehrentreffer.
SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang – TSV Oberensingen II 2:1
Die SG feierte einen wichtigen Heimsieg. Fabian Weber (12.) brachte die Gastgeber früh in Führung, Dominik Despot (33.) erhöhte noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel kam Oberensingen durch David Unger (50.) heran, fand aber trotz Druckphase kein weiteres Mittel gegen die kompakte Defensive der SG, die den knappen Vorsprung geschickt verteidigte.
SGM Owen Unterlenningen – TSV Neckartailfingen 4:1
Owen Unterlenningen dominierte das Spiel über weite Strecken. Kevin Rieke brachte sein Team mit einem Hattrick (36. Foulelfmeter, 51., 62.) klar in Führung. Robin Plachy (64.) verkürzte zwar kurzzeitig, doch Julian Deuschle (77.) stellte den alten Abstand wieder her. Die Gastgeber präsentierten sich spielstark und nutzten ihre Chancen konsequent.
TSV Grafenberg – FV 09 Nürtingen 4:1
Vor 185 Zuschauern legte Grafenberg einen Traumstart hin: Levin Sattler traf doppelt (4., 17.) und stellte früh die Weichen auf Sieg. Nach dem Foulelfmeter von Iurii Kotiukov (43.) zum 2:1 kam kurz Hoffnung bei Nürtingen auf, doch die Gastgeber blieben dominant. Frieder Geiger (65., 67.) sorgte mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Nach Gelb-Rot gegen Jannik Bubeck (60.) war Nürtingen endgültig chancenlos.
AC Catania Kirchheim – TV Neidlingen 4:2
Catania Kirchheim setzte sich in einem intensiven Spiel durch. Antonio Rendina traf zur Führung (16.), Lukas Pflüger glich per Strafstoß (28.) aus. Noch vor der Pause stellte Michele Latte (45., Foulelfmeter) auf 2:1. Nach dem Wechsel erzielte Sebastian Huonker (55.) erneut den Ausgleich, doch Gianluca D’Onofrio (61.) und Rendina mit seinem zweiten Treffer (88.) entschieden die Partie. Kirchheim zeigte vor allem in der Schlussphase die reifere Spielanlage.