Allgemeines
– Foto: Ralf Just

Neckar/Fils: Späte Tore, Derbys, Drama in den Kreisligen A1-A3

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

+++

+++

Kreisliga A1:

FV Spfr Neuhausen II – TV Nellingen 0:1
Der TV Nellingen entführte knapp die drei Punkte aus Neuhausen. Dino Orlandini erzielte bereits in der 12. Minute das Tor des Tages. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, doch Neuhausen II fand kein Mittel mehr gegen die stabile Defensive der Gäste, die den knappen Vorsprung clever über die Zeit brachten.

FV Plochingen II – TSV Notzingen 1:0
Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, ehe Egzon Huruglica in der 89. Minute zum Matchwinner wurde. Beide Teams lieferten sich ein kampfbetontes Spiel, in dem klare Torchancen zunächst Mangelware blieben. Plochingen nutzte seine letzte Gelegenheit eiskalt und feierte dank des späten Treffers einen glücklichen, aber hart erarbeiteten Heimsieg.

ASV Aichwald – VfB Oberesslingen/Zell 2:3
Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Aichwald führte nach Treffern von Antonio Blazevic (28.), Okan Turp (51.) und Samed Sarikaya (66.) scheinbar sicher mit 3:0. Doch in der Schlussphase startete Oberesslingen eine furiose Aufholjagd: Ilir Mehmeti traf doppelt (85., 90.) und drehte die Partie fast im Alleingang. Aichwald verlor in den letzten Minuten völlig den Faden und gab den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand.

SG Eintracht Sirnau – SC Altbach 4:4
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein wahres Torfestival. Altbach legte los wie die Feuerwehr und führte durch Umut Boylu (8.), Yusuf Boylu (13.) und Ercem Salman (31.) sowie Jack Ross (33.) schnell mit 1:4. Dazwischen hatte Dennis Hauck (25.) für Sirnau getroffen. Noch vor der Pause verkürzte Hauck (44.) erneut, ehe Dominik Sauter (51.) und ein weiterer Treffer von Hauck (85.) das Spiel komplett offen hielten. Am Ende stand ein spektakuläres 4:4, das keinem Team so recht helfen dürfte – aber die Zuschauer bestens unterhielt.

TSV Wendlingen – TV Hochdorf 2:0
Wendlingen musste lange Geduld beweisen, ehe der Bann in der Schlussphase gebrochen wurde. Fabian Bergold traf in der 83. Minute zum erlösenden 1:0, und in der neunten Minute der Nachspielzeit erhöhte Colin Binder (90.+9) zum 2:0-Endstand. Wendlingen zeigte Moral und behielt auch in einer umkämpften Partie die Nerven.

TSV Deizisau – TV Unterboihingen 5:2
In einem intensiven Derby erwischte Deizisau den perfekten Start. Alassane Braun (11.) und Leonard Dodaj (14.) trafen früh, ehe Braun (20.) und Marian Hafner (34.) auf 4:0 stellten. Kurz darauf vergab Hafner zwar einen Foulelfmeter, doch der Vorsprung blieb komfortabel. Unterboihingen kam durch Jannik Heim (43., 72.) auf 4:2 heran, doch Moritz Lohmüller (89.) machte kurz vor Schluss alles klar. Deizisau zeigte sich besonders in der ersten Hälfte in Torlaune.

VfB Reichenbach/Fils – TSG Esslingen 0:1
Esslingen gewann dank eines späten Treffers von Angelo Caggiano (90.) in einem umkämpften Spiel. Reichenbach hatte zuvor gute Gelegenheiten, scheiterte aber mehrfach am gut aufgelegten Gäste-Torwart. Als alles nach einem torlosen Remis aussah, nutzte Caggiano einen letzten Angriff zum entscheidenden Treffer. Esslingen zeigte in der Schlussphase den längeren Atem und nahm die Punkte mit.

+++

+++

Kreisliga A2:

FC Kirchheim/Teck – VfB Neuffen 1:4
Der FC Kirchheim begann stark und ging durch Amil Klica bereits in der 4. Minute in Führung. Danach übernahm Neuffen jedoch zunehmend das Kommando: Felix Hummel drehte mit einem Doppelpack (25., 63.) die Partie. In der Schlussphase machte der VfB alles klar – Tim Sternemann (86.) und David Mergl (89.) sorgten für den Auswärtserfolg. Kirchheim hielt lange gut dagegen, musste sich aber am Ende der abgezockteren Mannschaft geschlagen geben.

TV Bempflingen – TSV Linsenhofen 4:3
Ein emotionales Spiel mit einem dramatischen Ende. Jonathan Baun traf früh (11.) zur Führung, doch nur eine Minute später glich Ibo Tuncbilek aus. Baun brachte Bempflingen erneut in Front (25.), ehe Justin Bader (64.) und Pascal Schwickert (75.) das Spiel zugunsten der Gäste drehten. In einer packenden Schlussphase avancierte Baun zum Matchwinner: Mit zwei Treffern in der Nachspielzeit (90., 90.) drehte er das Spiel erneut und sicherte Bempflingen den spektakulären 4:3-Heimsieg.

SGM Höllbach – SF Dettingen/Teck 3:1
Die SGM Höllbach zeigte eine konzentrierte Leistung und setzte sich verdient durch. Ebrima Ceesay traf früh (11.) zur Führung, ehe Gabriel Müller (40.) für Dettingen ausglich. Nach der Pause blieb Höllbach das aktivere Team: Nico Lubich (51.) brachte die Gastgeber wieder in Front, und Ceesay (63.) machte mit seinem zweiten Treffer alles klar.

TSV Altdorf – TSV Harthausen 1:5
Harthausen zeigte sich eiskalt vor dem Tor und entschied die Partie früh. Marco Haas traf dreimal (31., 49., 60.), dazwischen war Michel Forzano (34.) erfolgreich. Rohat Altintas (52.) erhöhte zwischenzeitlich auf 0:4. Erst in der Schlussphase gelang Marlon Kaiser (78., Foulelfmeter) der Ehrentreffer.

SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang – TSV Oberensingen II 2:1
Die SG feierte einen wichtigen Heimsieg. Fabian Weber (12.) brachte die Gastgeber früh in Führung, Dominik Despot (33.) erhöhte noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel kam Oberensingen durch David Unger (50.) heran, fand aber trotz Druckphase kein weiteres Mittel gegen die kompakte Defensive der SG, die den knappen Vorsprung geschickt verteidigte.

SGM Owen Unterlenningen – TSV Neckartailfingen 4:1
Owen Unterlenningen dominierte das Spiel über weite Strecken. Kevin Rieke brachte sein Team mit einem Hattrick (36. Foulelfmeter, 51., 62.) klar in Führung. Robin Plachy (64.) verkürzte zwar kurzzeitig, doch Julian Deuschle (77.) stellte den alten Abstand wieder her. Die Gastgeber präsentierten sich spielstark und nutzten ihre Chancen konsequent.

TSV Grafenberg – FV 09 Nürtingen 4:1
Vor 185 Zuschauern legte Grafenberg einen Traumstart hin: Levin Sattler traf doppelt (4., 17.) und stellte früh die Weichen auf Sieg. Nach dem Foulelfmeter von Iurii Kotiukov (43.) zum 2:1 kam kurz Hoffnung bei Nürtingen auf, doch die Gastgeber blieben dominant. Frieder Geiger (65., 67.) sorgte mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Nach Gelb-Rot gegen Jannik Bubeck (60.) war Nürtingen endgültig chancenlos.

AC Catania Kirchheim – TV Neidlingen 4:2
Catania Kirchheim setzte sich in einem intensiven Spiel durch. Antonio Rendina traf zur Führung (16.), Lukas Pflüger glich per Strafstoß (28.) aus. Noch vor der Pause stellte Michele Latte (45., Foulelfmeter) auf 2:1. Nach dem Wechsel erzielte Sebastian Huonker (55.) erneut den Ausgleich, doch Gianluca D’Onofrio (61.) und Rendina mit seinem zweiten Treffer (88.) entschieden die Partie. Kirchheim zeigte vor allem in der Schlussphase die reifere Spielanlage.

+++

+++

Kreisliga A3:

TSGV Albershausen – SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 2:6
Ein torreiches Spiel mit viel Tempo und offenem Visier. Marc Barron brachte Albershausen bereits in der 2. Minute in Führung, doch Marco Zimmermann (3.) glich postwendend aus. Alexander Söll (12.) traf zum 2:1, aber Jebenhausen reagierte stark: Marc Hartmann (15.) und Tilo Stolle (25.) drehten die Partie. Nach dem Seitenwechsel entschieden Sven Ullrich (65., Foulelfmeter) und erneut Zimmermann (66.) das Spiel endgültig. In der Nachspielzeit setzte Julian Rittel (90.+4) den Schlusspunkt zum 2:6. Die Gäste zeigten sich offensiv stark.

SC Uhingen – FTSV Kuchen 4:4
Ein echtes Spektakel boten beide Teams in Uhingen. Nach der frühen Gästeführung durch David Kienle (9.) schlug Uhingen sofort zurück – Felice Franza (15.) und Pietro Licata (17.) drehten die Partie. Timo Wudy (27., 51.) brachte Kuchen wieder in Front, und Moritz Klauss (63.) erhöhte auf 2:4. Doch die Gastgeber gaben nicht auf: Patrick Mayer (80.) verkürzte, und in der Schlussminute traf Franza (90.) zum umjubelten 4:4. Ein packendes Duell, das bis zur letzten Sekunde offen blieb.

TSV Wäschenbeuren – SV Ebersbach/Fils II 3:1
Wäschenbeuren startete stark in die Partie. Lukas Fuchs traf doppelt (5., 36.) und sorgte für eine beruhigende Führung. Nach dem Anschluss durch Robin Steinborn (65.) kam kurz Spannung auf, doch Sven Lechleitner verwandelte in der 85. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1-Endstand. In der Schlussphase sah Bastian Ungureanu (88.) bei den Gästen Gelb-Rot.

SG Bad Überkingen/SSV Hausen – SV Croatia 2012 Geislingen 3:2
Eine intensive Partie mit einem dramatischen Ende. Patrick Teuber traf früh per Strafstoß (16.) zur Führung, Mihael Kepic (22.) glich aus. Nach einer Roten Karte für Robert Kljajić (40.) spielte Croatia in Unterzahl, verteidigte aber lange tapfer. Erst in den Schlussminuten entschied sich die Partie: Teuber (88., erneut per Foulelfmeter) und Yahya Manneh (89.) trafen kurz hintereinander, ehe Noel Koritnik (90.) noch zum 3:2-Endstand verkürzte.

VfR Süßen – KSG Eislingen 0:1
Eislingen erwischte einen Blitzstart: Dario Biancorosso traf bereits in der 3. Minute. Danach entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, in dem Süßen viel versuchte, aber an der gut organisierten Defensive der Gäste scheiterte. Eislingen verteidigte den knappen Vorsprung mit großem Einsatz bis zum Schlusspfiff.

TSV Eschenbach – TSV Ottenbach 6:1
Ein überzeugender Auftritt des TSV Eschenbach. Jonas Reik (6.) und Abdallah Abdirazak (15.) legten früh vor, ehe Marco Greco (17.) per Foulelfmeter für Ottenbach verkürzte. Doch Eschenbach ließ sich nicht beirren: Reik (33.) stellte den alten Abstand wieder her, Lukas Berger (73.), Nick Meinhardt (76.) und Max Benesch (87.) machten das halbe Dutzend voll. Ein klarer Heimsieg.

TV Altenstadt – TV Deggingen 1:1
Ein intensives Duell mit späten Emotionen. Ekrem Hodzic brachte Altenstadt in der 55. Minute in Führung. Deggingen drückte im Schlussabschnitt auf den Ausgleich und wurde in der Nachspielzeit belohnt: Philipp Hemminger (90.+5) traf per Foulelfmeter zum 1:1. Ein gerechtes Ergebnis nach 90 spannenden Minuten.

1. FC Rechberghausen – SSV Göppingen 3:2
Rechberghausen erwischte den besseren Start. Tim Gerent (8.) und Hendric Ziese (30.) trafen zur 2:0-Führung. Göppingen kam durch Simon Bulaman (36.) und Özcan Toklucu (53.) zurück ins Spiel, doch Denny Fuchs (77.) verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:2-Siegtreffer. Ein spannendes und intensives Spiel, in dem die Gastgeber in den entscheidenden Momenten etwas entschlossener agierten.

+++

+++

