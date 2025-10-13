Neckar/Fils: Späte Tore, Derbys, Drama in den Kreisligen A1-A3

FV Spfr Neuhausen II – TV Nellingen 0:1

Der TV Nellingen entführte knapp die drei Punkte aus Neuhausen. Dino Orlandini erzielte bereits in der 12. Minute das Tor des Tages. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, doch Neuhausen II fand kein Mittel mehr gegen die stabile Defensive der Gäste, die den knappen Vorsprung clever über die Zeit brachten.

FV Plochingen II – TSV Notzingen 1:0

Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, ehe Egzon Huruglica in der 89. Minute zum Matchwinner wurde. Beide Teams lieferten sich ein kampfbetontes Spiel, in dem klare Torchancen zunächst Mangelware blieben. Plochingen nutzte seine letzte Gelegenheit eiskalt und feierte dank des späten Treffers einen glücklichen, aber hart erarbeiteten Heimsieg.

ASV Aichwald – VfB Oberesslingen/Zell 2:3

Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Aichwald führte nach Treffern von Antonio Blazevic (28.), Okan Turp (51.) und Samed Sarikaya (66.) scheinbar sicher mit 3:0. Doch in der Schlussphase startete Oberesslingen eine furiose Aufholjagd: Ilir Mehmeti traf doppelt (85., 90.) und drehte die Partie fast im Alleingang. Aichwald verlor in den letzten Minuten völlig den Faden und gab den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand.

SG Eintracht Sirnau – SC Altbach 4:4

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein wahres Torfestival. Altbach legte los wie die Feuerwehr und führte durch Umut Boylu (8.), Yusuf Boylu (13.) und Ercem Salman (31.) sowie Jack Ross (33.) schnell mit 1:4. Dazwischen hatte Dennis Hauck (25.) für Sirnau getroffen. Noch vor der Pause verkürzte Hauck (44.) erneut, ehe Dominik Sauter (51.) und ein weiterer Treffer von Hauck (85.) das Spiel komplett offen hielten. Am Ende stand ein spektakuläres 4:4, das keinem Team so recht helfen dürfte – aber die Zuschauer bestens unterhielt.

TSV Wendlingen – TV Hochdorf 2:0

Wendlingen musste lange Geduld beweisen, ehe der Bann in der Schlussphase gebrochen wurde. Fabian Bergold traf in der 83. Minute zum erlösenden 1:0, und in der neunten Minute der Nachspielzeit erhöhte Colin Binder (90.+9) zum 2:0-Endstand. Wendlingen zeigte Moral und behielt auch in einer umkämpften Partie die Nerven.

TSV Deizisau – TV Unterboihingen 5:2

In einem intensiven Derby erwischte Deizisau den perfekten Start. Alassane Braun (11.) und Leonard Dodaj (14.) trafen früh, ehe Braun (20.) und Marian Hafner (34.) auf 4:0 stellten. Kurz darauf vergab Hafner zwar einen Foulelfmeter, doch der Vorsprung blieb komfortabel. Unterboihingen kam durch Jannik Heim (43., 72.) auf 4:2 heran, doch Moritz Lohmüller (89.) machte kurz vor Schluss alles klar. Deizisau zeigte sich besonders in der ersten Hälfte in Torlaune.

VfB Reichenbach/Fils – TSG Esslingen 0:1

Esslingen gewann dank eines späten Treffers von Angelo Caggiano (90.) in einem umkämpften Spiel. Reichenbach hatte zuvor gute Gelegenheiten, scheiterte aber mehrfach am gut aufgelegten Gäste-Torwart. Als alles nach einem torlosen Remis aussah, nutzte Caggiano einen letzten Angriff zum entscheidenden Treffer. Esslingen zeigte in der Schlussphase den längeren Atem und nahm die Punkte mit.