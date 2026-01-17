Der SC Zwiesel war beim Getränkehaus Plöchl-Cup nicht zu schlagen – Foto: Verein

Necas-Gala: SC Zwiesel gewinnt erstmals den Plöchl-Cup Entscheidung fällt erst im Siebenmeterschießen: Glasstädter besiegen die SG Altreichenau / Hintereben +++ SV Geiersthal wird Dritter, SV Habischried Vierter

16 Mannschaften, überwiegend interessante und ansehnliche Partien sowie eine sehr gut gefüllte Halle - der Getränkehaus Plöchl-Cup der SpVgg Kirchdorf war ein voller Erfolg. Höhepunkt des in Regen ausgetragenen Traditionsturniers war das Endspiel zwischen dem SC Zwiesel und den Hallenspezialisten der SG Altreichenau / Hintereben, die vor knapp drei Wochen bereits beim Bandenkick des ETSV 09 Landshut ganz oben standen.





Nach regulärer Spielzeit stand ein 0:0-Remis auf der Anzeigetafel und nach dem auch die Verlängerung torlos blieb, musste der Gewinner im Siebenmeterschießen ermittelt werden. Dort brachten fünf der zehn Schützen ihren Versuch nicht im Kasten unter und am Ende konnte sich der Kreisligist über einen knappen 3:2-Erfolg freuen, der den von Manager Thomas Kagerbauer betreuten Schützlingen eine lukrative Prämie von 750 Euro bescherte. Der unterlegene Kreisklassist aus dem Landkreis Freyung-Grafenau durfte sich mit immerhin 400 Euro trösten.

Im kleinen Finale hielt der SV Geiersthal seinen Ligakonkurrenten SV Habischried mit 3:2 in Schach und konnte sich damit 250 Euro sichern. Für die Geißkopfkicker blieben 100 Euro übrig.













