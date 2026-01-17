Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der SC Zwiesel war beim Getränkehaus Plöchl-Cup nicht zu schlagen – Foto: Verein
Necas-Gala: SC Zwiesel gewinnt erstmals den Plöchl-Cup
Entscheidung fällt erst im Siebenmeterschießen: Glasstädter besiegen die SG Altreichenau / Hintereben +++ SV Geiersthal wird Dritter, SV Habischried Vierter
16 Mannschaften, überwiegend interessante und ansehnliche Partien sowie eine sehr gut gefüllte Halle - der Getränkehaus Plöchl-Cup der SpVgg Kirchdorf war ein voller Erfolg. Höhepunkt des in Regen ausgetragenen Traditionsturniers war das Endspiel zwischen dem SC Zwiesel und den Hallenspezialisten der SG Altreichenau / Hintereben, die vor knapp drei Wochen bereits beim Bandenkick des ETSV 09 Landshut ganz oben standen.
Nach regulärer Spielzeit stand ein 0:0-Remis auf der Anzeigetafel und nach dem auch die Verlängerung torlos blieb, musste der Gewinner im Siebenmeterschießen ermittelt werden. Dort brachten fünf der zehn Schützen ihren Versuch nicht im Kasten unter und am Ende konnte sich der Kreisligist über einen knappen 3:2-Erfolg freuen, der den von Manager Thomas Kagerbauer betreuten Schützlingen eine lukrative Prämie von 750 Euro bescherte. Der unterlegene Kreisklassist aus dem Landkreis Freyung-Grafenau durfte sich mit immerhin 400 Euro trösten.
Im kleinen Finale hielt der SV Geiersthal seinen Ligakonkurrenten SV Habischried mit 3:2 in Schach und konnte sich damit 250 Euro sichern. Für die Geißkopfkicker blieben 100 Euro übrig.
"Es war ein schönes Turnier, die Halle war proppenvoll und die K.o.-Spiele hatten allesamt ein richtig gutes Niveau", resümierte Kagerbauer, dem nur sechs Feldspieler zur Verfügung standen. Einen glänzenden Einstand feierte Winter-Neuzugang Lucas Necas. Der Futsal-Spezialist holte sich mit acht Treffern nicht nur die Torjägerkanone, sondern wurde von den teilnehmenden Mannschaften auch zum besten Spieler des Turniers gewählt. Die Auszeichnung zum besten Torhüter erhielt sein Teamkamerad Markus Borgschulze. "Im x-ten Versuch konnten wir zum ersten Mal den Plöchl-Cup gewinnen, das freut uns riesig, weil wir starke Gegner aus dem Weg räumen mussten. Sehr gut waren die Necas-Brüder, vor allem Lucas ist in der Halle schon eine Augenweide. Es war aber ein tolle Mannschaftsleistung und ich bin heute stolz auf die sieben Akteure, die den SC Zwiesel top präsentiert haben. Ein Extralob an die SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag, die ein Super-Event organisiert hat", betonte Kagerbauer.