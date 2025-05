Nečas dreifach! Egglham & Oberkreuzberg träumen, Tiefenbach steigt ab!

Ein Dreierpack von Goalgetter Lukas Nečas bringt die SpVgg Oberkreuzberg ganz nah ans große Ziel, den erstmaligen Kreisliga-Aufstieg! Ebenfalls vorm größten Coup der Vereinsgeschichte steht der FC Egglham. Beide Sieger des heutigen Relegationsnachmittags dürfen jetzt auf den Landesliga-Aufstieg des FC Künzing (oder des TV Schierling) hoffen. Dann hätten beide ihr Kreisliga-Ticket ohnehin sicher. Auch im Falle des Sieges einer Ost-Mannschaft in Spiel 7 der Bezirksliga-Relegation am kommenden Freitag. Nur wenn beide Fälle nicht eintreten, bestehen noch Restzweifel. Um sicher zu gehen und es aus eigener Kraft zu schaffen, bekommen beide Teams nun zwei Matchbälle. Den ersten am kommenden Donnerstag, im Direktduell zwischen dem FC Egglham und der SpVgg Oberkreuzberg um 17 Uhr in Nammering.

Die SpVgg Oberkreuzberg steht ganz dicht vorm großen Traum, dem erstmaligen Aufstieg ins Kreisoberhaus! Der langjährige A-Klassist kann etwas ganz Großes schaffen und klopft nach drei Kreisklassenjahren ganz laut am Tor zur Kreisliga an! Vor 1.267 Zuschauern in Schönbrunn am Lusen setzte sich der Vize der Kreisklasse Freyung super-souverän gegen den Vize der Kreisklasse Passau, den SV Neukirchen vorm Wald, durch, der somit in der Kreisklasse verharrt und zum zweiten Mal in Serie per Relegation scheitert. Zwar zeigte Neukirchen spielerisch ordentliche Ansätze, aber in der Spitze war Schicht im Schacht. Gegner Oberkreuzberg war vorne drin wesentlich wuchtiger! Die zumeist zaghaften Versuche des SVN bügelte die SpVgg mit Routinier Tom Beyer hinten drin souverän weg! Und so war die Partie sehr früh entschieden. Weil Ex-Regionalliga-Crack Lukas Nečas einen Dreierpack (!!) schnürte. Ein verunglückter Abspielversuch landete beim Goalgetter - eiskalt zum 0:1 (29.). Daniel "Dulek" Krieg steckte wenig später klasse durch auf Nečas - spitzenmäßig am Keeper vorbei versenkt (44.). Und in Minute 53 brachte ein Foulspiel an Alex Lentner den Torjäger an den Punkt: rotzfrech hoch in die Mitte verwandelt zur frühen Entscheidung (53.). Danach verteidigte Oberkreuzberg alles weg und steht nun hochverdient in der nächsten Relegationsrunde am Donnerstag ab 17 Uhr in Nammering gegen den FC Egglham.





Der FC Egglham hat's - so gut wie! Aber eben noch nicht ganz! Die FC-DJK Tiefenbach schickte man jedenfalls schonmal runter in die Kreisklasse. Trotz DJK-Führungstreffer durch Tobi Ortmeier (43.) drehte der Vize-Meister der Kreisklasse Pocking die Partie. In einer umkämpften Partie vor 1.073 Zuschauern im Klaus-Augenthaler-Stadion zu Vilshofen antworte Egglham per langem Ball von Matthias Ungnadner auf Moritz Stöger - alleine vorm Keeper zum 1:1 (49.). Und erneut war es Stöger, der schlafmützige Tiefenbacher bestrafte - per Lupfer von Niklas Schiller bedient zum 1:2 (54.). Und in Minute 74 überraschte Niklas Schiller per 40-Meter-Distanzabschluss Tiefenbachs Torwart Franz Richter (!). Doch dann wachte Tiefenbach doch nochmal auf und Lukas Rödig erzielte aus der zweiten Reihe das 2:3 (80.). Dabei blieb's trotz großer Bemühungen der Tiefenbacher. Der Abstieg in die Kreisklasse ist perfekt. Und Egglham darf weiter träumen!