Nebliger Auftakt, aber klare Ziele beim FC Waldkirch

Diese Woche startete die Landesliga-Mannschaft des FC Waldkirch mit ihrem Auftakttraining in die Vorbereitung für die Rückrunde.

Unter der Leitung von Trainer Tom Brockhöft und seinem Team fand die erste Einheit auf dem nebligen Kunstrasenplatz statt. Die sportlichen Ziele für die Rückrunde sind beim FCW dafür umso klarer: “Wir setzen auf eine konzentrierte Vorbereitung und hoffen, dass endlich auch ergebnistechnisch der Knoten platzt”, so Brockhöft.

Sportvorstand Alexander Koch betonte, dass man in der Winterpause auch einige personelle Veränderungen im Kader vorgenommen habe und werde: “Nach dem Umbruch im vergangenen Sommer werden wir uns allerdings nur punktuell verstärken. Wir nehmen den Abstiegskampf voll an!”.