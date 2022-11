Neblige Zeiten in Lonsee - Niederlage beim Absteiger

Die Heimelf übernahm zunächst das Spielgeschehen, ohne aber die Albecker Abwehr groß in Bedrängnis zu bringen. Daher kam der Rückstand nach gut 20 Minuten recht überraschend. Ein langer Ball über die Abwehr spitzelte der Gästestürmer am Abwehrspieler und Torhüter vorbei und konnte zur Führung einschieben. Albeck ließ darauf keinesfalls die Köpfe hängen, versuchte über Standards und Flügelspiel die Heimelf unter Druck zu setzen. Die sich bieten Chancen wurden dann teilweise überhastet abgeschlossen oder es fehlt einfach zu Zeit das Quetschen Glück, damit auch der Ball unsererseits ins Eckige findet und nicht noch von der Linie gekratzt wird.

Die Tabellensituation lässt nicht viel Spielraum für die Albecker Farben. Gewillt nicht mit leeren Händen nach Hause zufahren begannen sie Wurmschützlinge das Auswärtsspiel am Salachberg in Lonsee.

Im 2. Abschnitt erwischte erneut der BezirksligaAbsteiger den besseren Einstieg und nutzte eine Unachtsamkeit zur 2:0 Führung. Die Schwarz Gelben versuchten trotz des Rückstandes weiter die Niederlage abzuwenden. Nachdem Denis Wurm auf 2:1 verkürzen konnte, war das Momentum auf unserer Seite. Entweder scheiterten wir in der Folge an uns selber, an der Latte oder der Keeper der Gastgeber hielt den Sieg für seine Farben fest. Mit dem Schlusspfiff erhöhte Lonsee dann mit einem Freistoß auf 3:1 und konnte die 3 Punkte einsacken.