Neben der Causa Schwaben Augsburg droht das nächste Problem

Auch beim Bayerische Fußball-Verband hofft man auf baldige Klarheit. "Das Heft des Handelns hält das Schiedsgericht in der Hand, der Bayerische Fußball-Verband ist in dem Verfahren Beklagter. Wir gehen davon aus, dass es zeitnah eine Entscheidung gibt – also vor dem regulären Saisonende, so dass alle Beteiligten vor dem Start der Relegation Gewissheit haben", informiert BFV-Presseschef Fabian Frühwirth auf Nachfrage.





In den Statuten der Spielordnung heißt es, dass auf dem elektronischen Spielbericht unter den 20 Spielern mindestens vier Spieler aufgeführt sein müssen, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, noch kein A-Länderspiel für einen anderen Nationalverband bestritten und am 30. Juni vor Beginn des Spieljahres das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Dies hatte der TSV in den vier Partien versäumt.





Der Knackpunkt ist zweifellos die Verhältnismäßigkeit des ursprünglich gesprochenen Strafmaßes. Ob es nun doch Spielwertungen zugunsten der jeweiligen Gegner geben wird, bleibt abzuwarten. Durchaus vorstellbar ist, dass dies nicht passieren wird, der TSV Schwaben Augsburg aber mit einem Punktabzug sanktioniert wird. Tritt dieser Fall ein, kann es für die Ostrzolek-Truppe nochmal richtig ungemütlich werden und vielleicht sogar in die Relegation gehen. Das sind aber alles Spekulationen. Alle Beteiligten wünschen sich schnellstmögliche Klarheit.





Auf die Regionalliga Bayern könnte ein weiteres Problem zukommen. Die Zweitliga-Truppe der SpVgg Greuther Fürth befindet sich in einer Krise, konnte aus den vergangenen sieben Partien nur zwei Zähler einspielen und hat somit nur mehr drei Punkte Vorsprung zum 16. Tabellenplatz, der Relegationsspiele gegen den Rangdritten der 3. Liga zur Folge hätte. Sollte das Kleeblatt wirklich in die Saisonverlängerung müssen, werden auch die Termine für die Regionalliga-Relegation angepasst. "Für den Fall, dass die Profis der SpVgg Greuther Fürth in die Relegation involviert sind, würde die Regionalliga-Relegation erst im Anschluss beginnen", bestätigt Fabian Frühwirth. Steigt der mittelfränkische Traditionsverein in die 3. Liga ab, müsste die U23 die Regionalliga Bayern verlassen. Die Ergebnisse würden zwar in der Wertung bleiben, doch das Haas-Team würde als erster Absteiger feststehen. Das würde bedeuten, dass der eigentliche Tabellensiebzehnte Relegation spielen dürfte und der Rangfünfzehnte direkt gerettet wäre.





Das Hinspiel in der Relegation um den letzten verbliebenen Startplatz in Liga zwei findet am Freitag, dem 23. Mai 2025, statt. Hier genießt laut der Regelung zunächst die klassentiefere Mannschaft Heimrecht, ehe vier Tage später, am 27. Mai, der Drittligist im Rückspiel beim Zweitligisten auswärts ran muss. Für den Fall der Fälle würde das bedeuten, dass die Regionalliga-Relegation wohl Erste Ende Mai beginnen würde. Einziger Vorteil: In dieser Spielzeit ist für die vier Releganten nur eine Runde im traditionellen Modus mit Hin- und Rückspiel notwendig.