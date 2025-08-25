Neben dem Schwimmbad baden gegangen

Die erste Offensivaktion setzten die Neustädter. Jonas Wahl kann sich auf der linken Seite durchsetzen, aber seine Flanke verliert sich im Leeren (1.). Elia Walther kommt über die rechte Seite und Machts räumt den Neustädter Offensivmann sehr rustikal ab und sieht dafür gelb. Da kann der Abwehrrecke sich nicht beschweren, wenn Schiedsrichter Blasse mehr gezeigt hätte(5.). Der anschließende Freistoß bringt nichts ein. Fahner Höhe wartet zunächst ab und versucht Fehler im Spielaufbau blitzschnell auszunutzen. Müller setzt die Neustädter Defensive unter, erobert sich den Ballund flankt ins Zentrum, wo Baumgarten per Kopf die Führung erzielt (1:0, 7.). Der frühe Führungstreffer spielte den Hausherren natürlich in die Karten. Mit dem Anstoß setzt sich Josia Walther auf der linken Seite durch Spiel auf Felix Künzel, der auf Elia Walther ablegt, dessen Schuss kann Keeper Müller mit einer Fussabwehr entschärfen (8.). Dann drücken die Hausherren weiter auf die Orlastädter Defensive. Besonders Müller und Baumgarten beschäftigen die linke Abwehrseite ein ums andere mal. Zielspieler ist dabei oft der schnelle Moraru, den die Neustädter Abwehr einfach nicht stellen kann. In Szene gesetzt von Müller umspielt Harant den herauslaufende Torhüter Maximilian Paul, schiebt den Ball aber am Tor vorbei (17.). Aber auch die Blau-Weißen versteckten sich nicht und drücken auf den Ausgleich, ohne aber dabei zwingend eine Torchance zu generieren. Die Hausherren sind im Gegensatz dazu in ihren Offensivbemühungen wesentlich gefährlicher. Baumgarten spielt in die Schnittstelle, Bach spielt ins Zentrum, wo Moraru goldrichtig steht und die Führung ausbaut (2:0, 24.). Die Blau-Weißen steckten aber nicht auf und suchten weiter die Offensive, aber irgendwie sollte an diesem Tag nichts gelingen. Die Hoffnung lag also in der zweiten Hälfte der Partie.

Fast lag der Anschlusstreffer in der Luft. Elia Walther spekuliert auf die Rückgabe zu Keeper Müller, kommt aber einen halben Schritt zu spät (46.). Josia Walther kommt in Position, aber bei seinen Schuss muss sich Müller ganz lang machen, um den Anschlusstreffer zu verhindern und dreht den Ball geradeso um den Pfosten (53.). Danach ging es viel zu schnell für die Orlastädter. Fahner Höhe wieder über die rechte Seite, die Flanke ins Zentrum findet Baumgarten, der per Kopf seinen zweiten Treffer erzielt (3:0, 57.). Mit der Hereinnahme von Bernhard Grimm wollte Trainer Jürgen Walther den letzten Strohhalm greifen. Nur 2 Minuten später wird er auf der rechten Seite geschick, der aus abseitsverdächtiger Position im Zentrum Elia Walther bedient, der den Anschlusstreffer markiert (3:1, 65.). Ein wenig Hoffnung keimte nun, wurde aber kurz darauf jäh zunichte gemacht. Baumgarten schickt im schnellen Umschaltspiel Harant, der im Zentrum den mitgelaufenen Moraru bedient, der völlig freistehend den alten Abstand wiederherstellt (4:1, 68.). Jetzt war die Messe gelesen. Neustadt war konstaniert und hörte auf Fußball zu spielen. Dies nutzten die Hausherren brutal aus und blieben weiter offensiv und Blau-Weiß ‘90 ergab sich seinem Schicksal. Noch waren 20 Minuten auf der Uhr und es konnte einem Bange werden. Diese Befürchtung sollte sich dann auch noch bewahrheiten. Maximilian Paul versucht den Ball zu klären, der landet vor den Füßen von Baumgarten, der das leere Tor sieht und es aus 35 Metern probiert und ins verwaiste Tor trifft (6:1, 76.). Vom Anstoßpunkt aus verliert Blau-Weiß ‘90 erneut im Vorwärtsgang den Ball und dann die Post erneut über die rechte Seite ab. Zopf spielt von rechts und Moraru steht im Zentrum erneut goldrichtig und trifft zum Endstand. (7:1, 77.).