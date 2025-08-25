Neben dem Schwimmbad baden gegangen

Viel hatten sich die Orlastädter für die Partie gegen einen der Staffelfavoriten vorgenommen. Am Ende war nur der Plan gut, an der Umsetzung hapert es vor allem in Hälfte zwei gewaltig...
BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla
Fast lag der Anschlusstreffer in der Luft. Elia Walther spekuliert auf die Rückgabe zu Keeper Müller, kommt aber einen halben Schritt zu spät (46.). Josia Walther kommt in Position, aber bei seinen Schuss muss sich Müller ganz lang machen, um den Anschlusstreffer zu verhindern und dreht den Ball geradeso um den Pfosten (53.). Danach ging es viel zu schnell für die Orlastädter. Fahner Höhe wieder über die rechte Seite, die Flanke ins Zentrum findet Baumgarten, der per Kopf seinen zweiten Treffer erzielt (3:0, 57.). Mit der Hereinnahme von Bernhard Grimm wollte Trainer Jürgen Walther den letzten Strohhalm greifen. Nur 2 Minuten später wird er auf der rechten Seite geschick, der aus abseitsverdächtiger Position im Zentrum Elia Walther bedient, der den Anschlusstreffer markiert (3:1, 65.). Ein wenig Hoffnung keimte nun, wurde aber kurz darauf jäh zunichte gemacht. Baumgarten schickt im schnellen Umschaltspiel Harant, der im Zentrum den mitgelaufenen Moraru bedient, der völlig freistehend den alten Abstand wiederherstellt (4:1, 68.). Jetzt war die Messe gelesen. Neustadt war konstaniert und hörte auf Fußball zu spielen. Dies nutzten die Hausherren brutal aus und blieben weiter offensiv und Blau-Weiß ‘90 ergab sich seinem Schicksal. Noch waren 20 Minuten auf der Uhr und es konnte einem Bange werden. Diese Befürchtung sollte sich dann auch noch bewahrheiten. Maximilian Paul versucht den Ball zu klären, der landet vor den Füßen von Baumgarten, der das leere Tor sieht und es aus 35 Metern probiert und ins verwaiste Tor trifft (6:1, 76.). Vom Anstoßpunkt aus verliert Blau-Weiß ‘90 erneut im Vorwärtsgang den Ball und dann die Post erneut über die rechte Seite ab. Zopf spielt von rechts und Moraru steht im Zentrum erneut goldrichtig und trifft zum Endstand. (7:1, 77.).
Fazit: Nach dem Abpfiff feierten die Hausherren zu Recht und die Orlastädter gingen bedröppelt vom Platz. So leicht haben sich die Dachwiger den Sieg nicht vorstellen können, der am Ende aber auch in dieser Höhe völlig in Ordnung ging. Für die Blau-Weißen wird es wichtig sein, die höchste Niederlage Ihrer Verbandsligageschichte ad Acta zu legen und im nächsten Spiel gegen den aktuellen Tabellenführer Arnstadt die richtige Reaktion zu zeigen. Schon das ist man den mitgereisten Fans aus Dachwig schuldig.
Dimo Raffel (Trainer Fahner Höhe): „Für uns ist Neustadt (Orla) immer ein unangenehmer Gegner, viele junge Spieler die einen guten offensiven Fussball spielen. Heute sind wir hoch angelaufen und haben uns ein „Pressingopfer“ ausgesucht, was auch gut geklappt hat. Durch die schnellen Tore hat uns das auch in die Karten gespielt. Neustadt musste kommen, wir konnten dann auf Fehler warten und die haben wir dann auch genutzt und nicht viele Chancen gebraucht, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Offensiv hat Neustadt eine richtig gute Truppe zusammen und es ist immer eklig gegen Euch zu spielen. Heute war da ok.“
Jürgen Walther (Trainer Blau-Weiß ‘90): „Ich bin enttäuscht, die Leistung war heute unterirdisch. Wir haben uns heute nicht als Mannschaft präsentiert. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir uns auf das Arnstadtspiel vorbereiten. Wir hatten heute 0,0 Prozent Wettkampfverhalten, wir 0,0 Prozent dagegen gehalten und da erwarte ich eine Reaktion von der Mannschaft. So eine Leistung darf uns nicht noch einmal passieren.“