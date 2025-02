Neben dem Regionalliga-Job: Neuer Posten für Sven Körner

Seit dem September steht Sven Körner wieder in der Regionalliga an der Seitenlinie. Beim FC Viktoria Berlin teilt sich der 42-Jährige seitdem die Verantwortung mit Lucio Geral. Neben seinem Job beim Regionalligisten wird Körner künftig noch einen weiteren Posten bekleiden.

So wurde Körner als Trainer des FC Berlin City in der Icon League vorgestellt. Jene Mannschaft in der von Toni Kroos und Elias Nehrlich gegründeten Hallenfußball-Liga hat sehr prominente Teamchefs: den Rapper Luciano und den Nationalspieler sowie zweifachen Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger. Zum FuPa-Profil:

