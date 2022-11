Nebelchaos pur: Das Spiel zwischen dem ASV Cham und der SpVgg Weiden konnte nicht ausgetragen werden. – Foto: Simon Tschannerl

Nebelchaos in Cham, »Arbeitssieg für Eltersdorf« 19. Spieltag in der Bayernliga Nord - Freitag: Cham vs. Weiden kurzfristig abgesagt +++ Stark schießt Eltersdorf zum Sieg

Während die Partie in Cham abgesagt werden musste und auch der 1. SC Feucht aufgrund massiver Personalprobleme zu Gast beim TSV Kornburg um eine Spielverlegung bat, eröffneten zumindest der SC Eltersdorf und der TSV Großbardorf m Freitagabend diesen 19. Spieltag. Letztlich gelang es den Quecken, nach dem 4:1 zuletzt in Feucht, auch gegen Großbardorf nachzulegen und die drei Zähler auf eigenem Geläuf zu behalten. Manuel Stark avancierte dabei mit seinem Treffer in der 39. Spielminute zum Matchwinner. Der 30-Jährige brachte den Ball nach einem langen Einwurf irgendwie über die Linie und ließ seine Teamkollegen eigentlich tatsächlich aus heiterem Himmel jubeln. Auch, wenn die Führung und am Ende der Sieg für den SC Eltersdorf aufgrund der Feldüberlegenheit absolut verdient war, durften die rund 180 Zuschauer im Elsner-Sportpark nur ganz wenige Höhepunkte bestaunen. Die Gäste warfen in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, konnten sich aber nicht mehr mit einem Punktgewinn beim aktuellen Tabellendritten der Bayernliga Nord belohnen.

Thorsten Röwe (Pressesprecher SC Eltersdorf): "Ein verdienter Sieg aufgrund der Feldüberlegenheit. Wir haben geduldig auf unsere Chance gewartet, es aber versäumt das zweite Tor nachzulegen. Insgesamt Marke Arbeitssieg."