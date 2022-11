Sicht eingeschränkt: SF-Keeper Sandro Stadler | Foto: Gerd Gründl

Nebel sorgt für Spielabbruch +++ Drei Platzverweise gegen Bellingen

Der VfB Waldshut hat das Top-Spiel der Bezirksliga gegen den FC Wittlingen gewonnen. Das Siegtor in der torreichen Partie fällt erst in der Nachspielzeit. Der TuS Efringen-Kirchen hat einen Heimsieg trotz 3:0-Führung verpasst, weil der SV Buch eine erfolgreiche Aufholjagd hinlegt.

Lange Zeit schnupperten die Wehr-Brenneter an einer kleinen Überraschung, nachdem Philipp Lehmann nach 53 Minuten mit einem immer länger werdenden Freistoß von der halblinken Seite den Mettinger Torhüter Yannik Boll düpierte und den 0:1-Rückstand (Eigentor von Alexander Rebis) egalisieren konnte. Die Bemühungen der Hausherren wurden zwar entschlossener, aber richtig Gefahr drohte dem Gast zunächst nicht. Erst acht Minuten vor dem Abpfiff fand der eingewechselte Daniel Albicker die Lücke zum 2:1. Wehr-Brennet warf anschließend alles nach vorne. Es kam, wie es kommen musste: Die Gastgeber setzten den Konter zum entscheidenden 3:1. "Schade, dass es nicht zum Punkt gereicht hat. Wir hätten uns mit etwas Glück belohnen können. Es war von uns eine tolle Auswärtsleistung", resümierte Wehr-Brennets Coach Urs Keser. Sein Gegenüber, Georg Isele, gab zu Protokoll: "Es ist ein Traum. Nach dem holprigen Saisonstart stehen wir nach der Hinrunde mit 30 Punkten auf Platz drei. Das nehmen wir so gerne mit." Tore: 1:0 Rebis (16./ET), 1:1 Lehmann (58.), 2:1 Albicker (82.), 3:1 J. Bächle (90.).

Mit einem Blitzstart und einer 2:0-Führung nach zehn Minuten knüpften die Hertener an ihre aufstrebende Form aus den vergangenen Spielen an. Nach 37 Minuten dann der Bruch im Hertener Spiel. Justin Petretta, Schütze des 2:0-Treffers, verletzte sich schwer am Knie, musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. "Die schwere Verletzung von Justin Petretta war ein Schock für uns. Danach lief nicht mehr viel bei uns", sagte SVH-Trainer Arben Gashi. Fortan übernahmen die Schönauer das Spielgeschehen. Ismail Demirci verkürzte noch vor der Pause (39.) per Drehschuss zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel blieben die Wiesentäler am Drücker. Leon Hesselbarth gelang nach 68 Minuten der verdiente Ausgleich. "Ganz toll, wie wir den frühen 0:2-Rückstand weggesteckt haben. Jetzt haben wir nach der Vorrunde die 20 Punkte, die wir haben wollten", resümierte der Schönauer Coach Christian Lais. Tore: 1:0 Vogt (3.), 2:0 Petretta (10.), 2:1 I. Demirci (39.), 2:2 Hesselbarth (68.).

„Es gab schon Nächte, in denen ich besser geschlafen habe.“ Thomas Wachenheim, Trainer des VfR Bad Bellingen, schwoll der Kamm. „Wir sind wahrlich nicht vom Glück geküsst worden. Trotzdem müssen einige Spieler sich selbst hinterfragen, ob sie 100 Prozent bringen.“ Zudem gab es gleich eine Reihe von Feldverweisen für die Gäste. Die 1:2-Niederlage beim SV Jestetten im Kellerduell nagte auch einen Tag später noch in Wachenheim. „Unglaublich, was wir für Fehler gemacht haben.“ Dabei führten die Gäste trotz Unterzahl – Laurenz Hiller sah wegen einer Notbremse die Rote Karte (34.) – zur Halbzeit mit 1:0, nachdem Tim Schillinger (45.) quasi mit dem Pausenpfiff getroffen hatte. Die Hausherren drehten die Partie aber nach dem Wechsel (50., 74.). Bitter für die Gäste: die Hinausstellungen von Tim Siegin (Rot) und Timo Krumm (Gelb-Rot) in der Schlussphase. „Die drei Platzverweise schmerzen im Endeffekt mehr als die Niederlage“, sagte Wachenheim. Tore: 0:1 T. Schillinger (45.+1), 1:1 Moog (50.), 2:1 Akgün (74./FE). Rot: Hiller (34./Bad Bellingen/Notbremse), Siegin (90.+3/Bad Bellingen/Unsportlichkeit), Akgün (90.+3/Jestetten/Unsportlichkeit). Gelb-Rot: Krumm (89./Bad Bellingen).

Während die Bad Bellinger nach dem Abstieg aus der Landesliga gleich wieder um den Ligaverbleib kämpfen, musste Mitabsteiger FC Wittlingen im Kampf um einen der oberen Tabellenplätze recht unglücklich beim VfB Waldshut Federn lassen. 3:4 ging die Partie verloren, es war bereits die fünfte Saisonniederlage für die Wittlinger. „Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen“, war der Ärger bei Nico Schwald, dem Teammanager der Kandertäler, auch einen Tag später nicht verraucht. Zwar habe man „einer schlechten ersten Halbzeit eine gute zweite Halbzeit“ folgen lassen. Aber am Ende stand eine Niederlage. „Und das ist bitter, weil wir nach der Pause richtig stark wurden.“ So wuchs der Rückstand auf Tabellenplatz zwei nach Ende der Hinrunde auf acht Zähler an. Um im Kampf um den zweiten Rang eingreifen zu können, bedarf es nach der Winterpause einer deutlichen Leistungssteigerung. Der VfB derweil festigte seinen zweiten zweiten Platz. "Die Freistöße von Marjan Jelec sind eine hervorragende Qualität", kommentierte Waldshuts Trainer Danijel Kovacevic das Siegtor durch seinen Kunstschützen. Tore: 1:0 Jelec (23.), 2:0 Gusturanaj (39./FE), 2:1 Moritz Keller (50./FE), 2:2 Schneider (61.), 3:2 Bartolovic (65.), 3:3 Glattacker (77.), 4:3 Jelec (90.+2). Gelb-Rot: Gusturanaj (70./Waldshut).

Nach 75 Minuten sah Schiedsrichter Ardian Bräutigam aus Weil keine andere Möglichkeit mehr: Er brach das Bezirksliga-Derby zwischen den SF Schliengen und dem TuS Binzen wegen der schlechten Sichtverhältnisse ab. Die Partie hatte bereits auf dem Kunstrasen des FC Huttingen angepfiffen werden müssen, da der Fußballplatz der Schliengener unbespielbar war. Doch dann ging auch am Ausweichort nichts mehr. Zum Zeitpunkt des Abbruchs führten die Binzener in der jeweils abschließenden Hinrundenpartie mit 2:0-Toren, Patrice Glaser (24.) hatte per Foulelfmeter getroffen, Frank Malzacher (32.) bald nachgelegt. Dass Bräutigam so handeln musste, konnten beide Seiten nachvollziehen. „Man muss von Tor zu Tor sehen können“, begründete der Referee seine Entscheidung, nachdem er die Partie zunächst nur unterbrochen hatte. „Wir warten nun eine halbe Stunde und sehen dann weiter“, verabschiedete er zunächst beide Mannschaften in die Kabine. Schon da schmunzelte Frank Malzacher, Schütze zum 2:0, in Richtung des Unparteiischen: „Am besten gleich abbrechen. Ich habe Gäste zuhause.“ Nach der Unterbrechung war die Sicht nicht besser, sodass endgültig Feierabend war. „Ich werde den entsprechenden Bericht verfassen und ihn gleich an den Staffelleiter weiterleiten. Der entscheidet dann über das weitere Vorgehen“, sagte Bräutigam, wobei davon ausgegangen werden kann, dass die Partie wiederholt werden muss. Das sahen auch die beiden Trainer so. „Es ist zwar bitter für uns. Wir hatten alles im Griff. Aber das ist höhere Gewalt. Ich rechne mit einer Neuansetzung“, sagte der Binzener Trainer Karl-Frieder Sütterlin, der mit dem TuS den fünften Tabellenplatz gehalten und zu Rang vier aufgeschlossen hätte. So richtig sauer war Schliengens Coach Alexander Schöpflin natürlich nicht: „Klar wäre eine Neuansetzung ideal für uns“, sagte er, sollte diese erst im kommenden Jahr angesetzt werden, könnte die Partie auch wieder auf dem heimischen Terrain stattfinden. Auch der TuS-Vorsitzende Volker Scherer war sich fast sicher: „Das Spiel wird wohl nächstes Jahr wiederholt werden.“

Leichtfertig hat Efringen-Kirchen zum Abschluss der Hinrunde seinen fünften Heimsieg verspielt. Bis zur 62. Minute lag der TuS mit 3:0 in Führung, ehe die Bucher zur Aufholjagd bliesen. Vor der Pause hatten die Hausherren deutliche Vorteile, lagen verdient in 2:0 in Führung. Das 3:0 kurz nach dem Seitenwechsel schien die Vorentscheidung zu sein. Aber spätestens mit dem 1:3 wurden die Gäste wachgerüttelt. Die TuS-Abwehr hatte nun Schwerstarbeit zu verrichten. Unglücklich das Eigentor von Fabio Kammerer, der eine scharfe Hereingabe in den eigenen Kasten grätschte. Kammerer verursachte dann auch noch den Foulelfmeter, den Dawid Armanowski zum 3:3 nutzte. "Dieses Spiel hat eine komische Dynamik entwickelt. Nach dem 3:1-Gegentreffer sind wir nicht mehr zur Geltung gekommen. Buch wurde stärker", so TuS-Coach Patrick Bösch. Tore: 1:0 Parti (17.), 2:0 Rabe (36.), 3:0 Parti (51.), 3:1 Armanowski (62.), 3:2 Kammerer (64./ET), 3:3 Armanowski (74./FE).

Nach fünf Niederlagen in Folge konnte der FC Hochrhein seinen Abwärtstrend stoppen. Gegen das Tabellenschlusslicht aus Weilheim löste der FCH souverän seine Pflichtaufgabe und konnte somit den Anschluss an das Mittelfeld wiederherstellen. Weilheim blieb in der Hinrunde in 15 Spielen ohne Sieg, holte nur einen einzigen Zähler - rekordverdächtig. Nur ein Wunder kann die Weilheimer vor einem Abstieg in die Kreisliga A noch retten. "Nach fünf Niederlagen war das für uns ein Pflichtsieg. Wir sind mit dem nötigen Respekt in die Partie gegangen", befand FCH-Trainer Thomas Halmer. Tore: 1:0, 2:0 beide Melina (17., 22.), 3:0 Keslinke (83.), 4:0 Maier (90.).