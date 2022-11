Nebel: Ein Wochenende für die Ewigkeit Bayernliga Nord Gleich zwei Spiele an diesem Wochenende wurde der Nebel zum Verhängnis

Es ist ein Wochenende für die Ewigkeit. Denn wer am Freitag dachte, dass dies Seltenheitswert hat, dass eine Partie wegen Nebel nicht angepfiffen werden kann, der sah sich am Samtag eines Besseren belehrt, hier wurde eine Partie sogar abgebrochen.

Der Nebel machte dem Fußball am Wochenende in der Bayernliga Nord einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Das ging bereits los, am Freitagabend, als das Derby zwischen dem ASV Cham und der SpVgg SV Weiden erst gar nicht angepfiffen werden konnte, denn der einziehende Nebel in der Kreisstadt machte den Aktiven einen Strich durch die Rechnung. So mussten beide Seiten unverrichteter Dinge wieder abziehen und die Heimreise antreten. Wer dachte, dass dies die absolute Ausnahme ist, der wurde am Samstag eines besseren belehrt.