Nebel-Drama im Innviertel: Oberösterreich-Derby kurzfristig abgesagt Nichts ging mehr in der BWT Oberösterreich Arena: Das mit Spannung erwartete Cup-Halbfinale zwischen der SV Oberbank Ried und dem LASK fiel am Mittwochabend dem Wetter zum Opfer. Schiedsrichter und Sicherheitsverantwortliche sahen keine Möglichkeit für einen regulären Spielbetrieb. von Gerd Jung · Heute, 20:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Es hätte ein Fußballfest werden sollen, doch am Ende blieb nur eine graue Wand. Das prestigeträchtige Oberösterreich-Derby im Halbfinale des ÖFB Cups musste unmittelbar vor dem geplanten Anstoß um 20:30 Uhr abgesagt werden. Der Grund: Eine dichte Nebelbank, die über das Stadion in Ried gezogen war und die Sichtverhältnisse unter die reguläre Grenze drückte.

Bereits beim Aufwärmen zeichnete sich das Dilemma ab. Während die Fans beider Lager für eine hitzige Derby-Atmosphäre sorgten, verschlechterte sich die Sicht von Minute zu Minute. Das Schiedsrichterteam rund um den Unparteiischen begutachtete den Rasen mehrfach. Die Entscheidung fiel schließlich nach Rücksprache mit den TV-Anstalten und den Sicherheitsbehörden: Da die Sichtweite von Tor zu Tor nicht mehr gegeben war und auch die Linienrichter ihre Aufgaben nicht ordnungsgemäß hätten wahrnehmen können, war an einen Anpfiff nicht zu denken.