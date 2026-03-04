Nebel-Drama im Innviertel: Oberösterreich-Derby kurzfristig abgesagt

Es hätte ein Fußballfest werden sollen, doch am Ende blieb nur eine graue Wand. Das prestigeträchtige Oberösterreich-Derby im Halbfinale des ÖFB Cups musste unmittelbar vor dem geplanten Anstoß um 20:30 Uhr abgesagt werden. Der Grund: Eine dichte Nebelbank, die über das Stadion in Ried gezogen war und die Sichtverhältnisse unter die reguläre Grenze drückte.
Bereits beim Aufwärmen zeichnete sich das Dilemma ab. Während die Fans beider Lager für eine hitzige Derby-Atmosphäre sorgten, verschlechterte sich die Sicht von Minute zu Minute. Das Schiedsrichterteam rund um den Unparteiischen begutachtete den Rasen mehrfach.
Die Entscheidung fiel schließlich nach Rücksprache mit den TV-Anstalten und den Sicherheitsbehörden: Da die Sichtweite von Tor zu Tor nicht mehr gegeben war und auch die Linienrichter ihre Aufgaben nicht ordnungsgemäß hätten wahrnehmen können, war an einen Anpfiff nicht zu denken.
Für die rund 7.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion ist die Absage ein herber Schlag. „Die Sicherheit der Spieler und die sportliche Fairness stehen an erster Stelle, aber natürlich ist die Enttäuschung riesig“, hieß es vonseiten der SV Ried. Auch der LASK, der mit einem großen Fan-Aufgebot angereist war, bedauerte die Entscheidung, zeigte aber Verständnis für die Unbespielbarkeit des Platzes.
Der ÖFB wird nun in engem Austausch mit beiden Vereinen und dem TV-Partner ORF nach einem zeitnahen Ersatztermin suchen. Da der Terminkalender im Frühjahr dicht gedrängt ist, wird eine Entscheidung bereits für den morgigen Donnerstag erwartet.