Nebel des Grauens für viele Reserven Zahlreiche nebelbedingte Absagen in den verschiedensten Klassen der Reserven +++ Zwei Klassen mit einer Elf der Woche +++ Dreimal Forfait in Klasse 4-3

Nicht weniger als fünf Begegnungen in verschiedenen Reserven-Klassen mussten in den vergangenen Tagen wegen zu starken Nebels abgebrochen oder gänzlich abgesagt werden. Wie die FLF bereits am Montag mitteilte, werden diese alle am Wochenende des 11.Dezember nachgeholt.