Nebel: Cham und Gebenbach müssen nochmal ran Beim ASV Cham wird man sicherlich lange zurückdenken müssen, dass ein Spiel wegen Nebels erst gar nicht angepfiffen wurde +++ Abbruch beim Topspiel in Gebenbach: Urteil ist bereits gefällt

Schiedsrichter Peter Dotzel pfiff die Partie nach eigehenden Beratungen mit seinen beiden Assistenten sowie dem vor Ort anwesenden Schiedsrichterbeobachter am Ende erst gar nicht an. Die anschließende Stellungnahme im Sonderbericht von Referee Peter Dotzel, der für die Schiedsrichtergruppe Gerolzhofen an der Pfeife ist, fiel wie folgt aus: „Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse war ein ordnungsgemäßer Spielablauf nicht möglich. Deshalb wurde das Spiel nach zweimaligem Verschieben des Anstoßes nicht angepfiffen“.



Schon als sich beide Mannschaften kurz vor halb sieben zur eigentlichen Aufwärmphase auf den Platz begaben, stand der Nebel ziemlich extrem dicht über dem Kappenberger-Sportzentrum. Sogar die sechs neuen LED-Flutlichtmasten brachten keine wirklich klaren Sichtverhältnisse mehr zu Stande. Kurz vor der geplanten Anstoßzeit entschied sich Dotzel, die beiden Teams zunächst einmal in die Kabinen zu schicken und den Anstoß ein wenig zu verschieben. Anschließend ging es sowohl für die Chamer, als auch für die Weidener Spieler noch einmal zu einer zweiten Aufwärmphase raus auf das Feld. Um 19.15 Uhr entschied das Schiedsrichtergespann schließlich noch einmal, eine Viertelstunde zu warten, um dann eine endgültige Entscheidung zu treffen. Die endete schlussendlich mit einer klaren Absage des Spiels, da sich die Sichtverhältnisse nicht entscheidend besserten.



Während es für die Mannschaft von Chams Ex-Trainer Rüdiger Fuhrmann eher eine kurze Heimreise war, die ihnen wieder bevorstand, hatten die Schiedsrichter nach einer kleinen Stärkung im ASV-Vereinsheim noch einen weiteren Heimweg nach Unterfranken vor sich. Die zweite Bayernliga-Partie, die an diesem Freitagabend stattfand, war zwischen dem SC Eltersdorf und dem TSV Großbardorf, die im Elsner Sportpark durchgeführt werden konnte und der SC am Ende schließlich mit 1:0 für sich entscheiden konnte.



Wer dachte, dass dies die absolute Ausnahme zu Beginn des 19. Spieltages am Freitagabend gewesen war, der wurde bereits am Samstag schon wieder eines Besseren belehrt. Denn auch hier machte der Nebel vielen einen Strich durch die Rechnung. Das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer aus Gebenbach und dem Zweiten FC Eintracht Bamberg musste in der 75. Minute beim Stand von 1:0 für die Domreiter vor über 1000 Zuschauern sogar abgebrochen werden. Dabei hatte es am frühen Nachmittag in der Gemeinde aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach bei strahlendem Sonnenschein noch so gut ausgesehen und alles sollte bereitet sein für das Spiel der Spiele. Gegen 15.30 soll aber auch hier der Nebel aus Amberger Richtung auf die kleine Gemeinde Einzug gehalten haben und wurde immer dichter, was schlussendlich einen Spielabbruch zur Folge hatte. Dem Sportgericht wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Partie neu anzusetzen. Und so bewahrheite es am Ende auch: Die Partie wird neu angesetzt. Mehr dazu hier (einfach klicken).



Und auch im unterfränkischen Derby zwischen dem 1. FC Geesdorf und dem TSV Abtswind, dass bereits um 14 Uhr stattfand, herrschte über die ganze Partie Nebelchaos pur. Auch hier konnte man kaum von Tor zu Tor sehen. Diese Partie wurde aber trotzdem bis zum Schluss durchgeführt und der TSV gewann vor den 500 Zuschauern verdient mit 4:0.



Sei denn wie es ist, am kommenden Wochenende werden wieder vier Freitagabendspiele in der Bayernliga Nord stattfinden. Und dabei hoffen alle Beteiligten und Vereine, dass das, was an diesem Wochenende herrschte, wo unter Bedingungen die Partien entweder gar nicht oder nur teils eingeschränkt haben stattfinden können, eine Ausnahmesituation war. Auch der ASV Cham hat am Freitag unter Flutlicht wieder ein weiteres Heimspiel vor der Brust. Gegner in einem weiteren Oberpfalzderby wird hier diesmal dann die DJK Gebenbach sein. Beide Vereine haben sich aber bereits schon darauf verständigt, dass man die Wetterlage diese Woche bis spätestens Donnerstag nach den Abschlusstrainingseinheiten genau beobachten werde. Sollte eine Austragung am Freitagabend nicht möglich sein, so wird die Partie tags darauf am Samstag um 16 Uhr gespielt. Und auch einen Nachholtermin haben die Verantwortlichen aus Cham und Weiden bereits gefunden: die Partie wird noch heuer am 03. Dezember im Kappenberger Sportzentrum nachgeholt. Anstoß ist dann bereits um 14 Uhr.