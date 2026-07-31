NEB-Cup: Besigheim und U19 des FV Löchgau an der Spitze

– Foto: Michael Bates

Der zweite Spieltag beim NEB-Cup lieferte emotionale Duelle und deutliche Kräfteverhältnisse. Titelverteidiger Spvgg Besigheim setzte sich in Gruppe 1 an die Spitze, während die U19 des FV Löchgau in Gruppe 2 mit dem zweiten Erfolg die Führung festigte. Am morgigen Samstag fallen die Vorentscheidungen in der Gruppenphase, ehe am Sonntag die K.-o.-Runde ansteht.

Tore und Entscheidungen am zweiten Turniertag

Am heutigen Freitag bot das Turnier den Zuschauern umkämpfte Partien. In der Gruppe 2 sicherte sich die SGM Hohenhaslach/Freudental einen 3:0-Erfolg gegen den FV Kirchheim. Titelverteidiger Spvgg Besigheim unterstrich in Gruppe 1 seine Ambitionen und bezwang den TSV Bönnigheim mit 4:1. Damit kletterte Besigheim mit vier Punkten und 4:1 Toren an die Tabellenspitze der Gruppe 1, während der TSV Bönnigheim mit einem Punkt und 1:4 Toren auf dem vierten Rang liegt. Der FV Löchgau II und der TASV Hessigheim belegen mit jeweils einem Punkt und 0:0 Toren die Plätze zwei und drei.

In Gruppe 2 feierte die U19 des FV Löchgau einen knappen 1:0-Sieg gegen den TSV Bönnigheim II. Mit zwei Siegen, sechs Punkten und 5:0 Toren führt die U19 des FV Löchgau die Gruppe 2 an. Dahinter folgen die SGM Hohenhaslach/Freudental mit drei Punkten und 3:0 Toren, der TSV Bönnigheim II ohne Punkte und 0:1 Toren sowie der FV Kirchheim mit null Punkten und 0:7 Toren.

Die Entscheidung in der Vorrunde am Samstag

Am morgigen Samstag, den 1. August 2026, entscheidet sich der Kampf um den Halbfinaleinzug. Den Auftakt macht in Gruppe 2 um 10:00 Uhr die SGM Hohenhaslach/Freudental gegen den TSV Bönnigheim II. In Gruppe 1 stehen sich um 11:00 Uhr der FV Löchgau II und die Spvgg Besigheim gegenüber, bevor um 12:00 Uhr der TASV Hessigheim auf den TSV Bönnigheim trifft. Am Nachmittag geht es dicht gedrängt weiter: Um 13:00 Uhr spielt der FV Kirchheim gegen den TSV Bönnigheim II, um 14:00 Uhr trifft die U19 des FV Löchgau auf die SGM Hohenhaslach/Freudental, und um 15:00 Uhr schließt die Begegnung zwischen dem FV Löchgau II und dem TASV Hessigheim die Vorrunde ab.

Showdown in den Finalspielen am Sonntag

Der entscheidende Sonntag, 2. August 2026, bringt die heiße Phase des Turniers. Das erste Halbfinale zwischen dem Sieger der Gruppe 1 und dem Zweiten der Gruppe 2 beginnt um 11:00 Uhr. Um 12:00 Uhr ermitteln der Sieger der Gruppe 2 und der Zweite der Gruppe 1 den zweiten Finalisten. Das Spiel um Platz 3 zwischen den unterlegenen Teams der Halbfinals wird um 16:00 Uhr angepfiffen. Das große Finale um den NEB-Cup startet schließlich um 17:00 Uhr, wenn die beiden Halbfinalsieger um die begehrte Trophäe spielen.