NEB-Cup: Besigheim und SGM Hohenhaslach/Freudental holen Gruppensieg

– Foto: Julian Hölker

Am heutigen Samstag fiel die Entscheidung in der Gruppenphase des NEB-Cups. In umkämpften Partien sicherten sich die Spvgg Besigheim in Gruppe 1 sowie die SGM Hohenhaslach/Freudental in Gruppe 2 den ersten Tabellenplatz. Gemeinsam mit dem TASV Hessigheim und der U19 des FV Löchgau ziehen sie in die morgige K.-o.-Runde ein.

Der dritte Turniertag bot den Zuschauern packenden Fußballsport. In der Gruppe 2 setzte sich die SGM Hohenhaslach/Freudental mit 3:1 gegen den TSV Bönnigheim II durch. Parallel erkämpfte sich die Spvgg Besigheim in der Gruppe 1 einen 1:0-Erfolg gegen den FV Löchgau II. Der TASV Hessigheim bezwang den TSV Bönnigheim ebenfalls mit 1:0, wobei Dennis Yariel Ruff Alcantara in der 18. Minute den entscheidenden Treffer erzielte.

Das Aufeinandertreffen zwischen dem FV Kirchheim und dem TSV Bönnigheim II endete mit 1:1. Im direkten Duell um die Spitze der Gruppe 2 trennten sich die U19 des FV Löchgau und die SGM Hohenhaslach/Freudental in einer torreichen Begegnung mit 3:3. Zum Abschluss der Vorrunde trennten sich der FV Löchgau II und der TASV Hessigheim mit einem 1:1-Unentschieden.

Das Endresultat der beiden Vorrundengruppen

Nach dem Abschluss aller Gruppenspiele belegt die Spvgg Besigheim mit sieben Punkten und 5:1 Toren den ersten Platz in Gruppe 1. Dahinter folgt der TASV Hessigheim mit fünf Punkten und 2:1 Toren auf Rang zwei. Der FV Löchgau II beendet die Gruppenphase mit zwei Punkten und 1:2 Toren auf dem dritten Platz, während der TSV Bönnigheim mit einem Punkt und 1:5 Toren Rang vier belegt.

In der Gruppe 2 sicherte sich die SGM Hohenhaslach/Freudental dank des besseren Torverhältnisses mit sieben Punkten und 9:4 Toren den Gruppensieg vor der punktgleichen U19 des FV Löchgau, die ebenfalls sieben Punkte sowie 8:3 Tore aufweist. Der TSV Bönnigheim II schließt die Gruppe mit einem Punkt und 2:5 Toren auf dem dritten Platz ab, gefolgt vom FV Kirchheim mit einem Punkt und 1:8 Toren.

Der morgige Finalsonntag im Überblick

Am morgigen Sonntag fällt die Entscheidung um den Turniersieg. Um 11:00 Uhr trifft die Spvgg Besigheim im ersten Halbfinale auf die U19 des FV Löchgau. Um 12:00 Uhr stehen sich die SGM Hohenhaslach/Freudental und der TASV Hessigheim im zweiten Halbfinale gegenüber. Die beiden unterlegenen Mannschaften der Halbfinals bestreiten um 16:00 Uhr das Spiel um Platz 3. Um 17:00 Uhr wird schließlich das Finale zwischen den beiden Halbfinalsiegern angepfiffen.