NEB-Cup 2026: U19 des FV Löchgau stürmt an die Spitze der Gruppe 2

– Foto: Adnan Altinkaya

Der NEB-Cup 2026 in Löchgau ist gestartet. Am ersten Turniertag sicherte sich die U19 des FV Löchgau mit einem deutlichen Erfolg über den FV Kirchheim die Führung in der Gruppe 2. In der Gruppe 1 verlief der Auftakt mit zwei Unentschieden äußerst ausgeglichen. Bis zum Finale am Sonntag erwarten die Zuschauer im Artinger Stahlrohr Stadion weitere umkämpfte Begegnungen und ein besonderes Pokalspiel.

Der erste Spieltag am heutigen Donnerstag bescherte den Zuschauern im Artinger Stahlrohr Stadion leidenschaftlichen Fußball. In der Gruppe 2 gelang der U19 des FV Löchgau ein deutlicher Erfolg: Mit einem 4:0 gegen den FV Kirchheim übernahm das Team mit drei Punkten und 4:0 Toren die Tabellenführung, während der FV Kirchheim auf dem vierten Platz rangiert. In der Gruppe 1 schenkten sich die Mannschaften nichts, Tore fielen jedoch keine. Die Partie der U23 des FV Löchgau II gegen den TSV Bönnigheim endete ebenso 0:0 wie das Spiel des Titelverteidigers Spvgg Besigheim gegen den TASV Hessigheim. Damit weisen alle vier Teams der Gruppe 1 jeweils einen Punkt und ein Torverhältnis von 0:0 auf.

Spannende Flutlichtspiele am zweiten Turniertag

Am morgigen Freitag setzt sich die Vorrunde mit drei Partien fort. In der Gruppe 2 treffen um 18:00 Uhr der FV Kirchheim und die SGM Hohenhaslach/Freudental aufeinander, die auch als SGM SV Freudental/SC Hohenhaslach notiert wird. Um 19:00 Uhr fordert der TSV Bönnigheim in der Gruppe 1 den amtierenden Champion Spvgg Besigheim heraus. Den Abschluss des Tages bildet um 20:00 Uhr das Duell zwischen dem TSV Bönnigheim II und dem FV Löchgau in der Gruppe 2.

Enormes Ausdauerprogramm und ein Pokal-Highlight

Der Samstag, 1. August 2026, fordert von den Aktiven höchste Kondition. Um 10:00 Uhr beginnt der Spieltag in der Gruppe 2 mit der Begegnung SGM Hohenhaslach/Freudental gegen TSV Bönnigheim II. Anschließend treffen um 11:00 Uhr der FV Löchgau II und die Spvgg Besigheim sowie um 12:00 Uhr der TASV Hessigheim und der TSV Bönnigheim in der Gruppe 1 aufeinander. Am Nachmittag stehen um 13:00 Uhr die Partie FV Kirchheim gegen TSV Bönnigheim II, um 14:00 Uhr FV Löchgau gegen SGM Hohenhaslach/Freudental und um 15:00 Uhr FV Löchgau II gegen TASV Hessigheim an. Ein sportlicher Höhepunkt außerhalb der Turnierwertung folgt um 17:00 Uhr: In der zweiten Runde des WFV-Pokals trifft die erste Mannschaft des FV Löchgau auf den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach.

Die Entscheidung im Kampf um den NEB-Cup-Titel

Am Sonntag, den 2. August 2026, fällt die Entscheidung über den Turniersieg. Das erste Halbfinale zwischen dem Sieger der Gruppe 1 und dem Zweiten der Gruppe 2 beginnt um 11:00 Uhr, gefolgt vom zweiten Halbfinale um 12:00 Uhr zwischen dem Sieger der Gruppe 2 und dem Zweiten der Gruppe 1. Um 16:00 Uhr treffen die beiden unterlegenen Teams im Spiel um Platz 3 aufeinander, bevor um 17:00 Uhr das große Finale angepfiffen wird. An allen Turniertagen stellt das Organisationsteam des FV Löchgau gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern eine umfangreiche Bewirtung bereit.