NEB-Cup 2026: Spvgg Besigheim triumphiert im Finale

Spannende Duelle im Halbfinale

Im ersten Halbfinale setzte sich die Spvgg Besigheim mit 2:0 gegen die U19 des FV Löchgau durch und zog in das Endspiel ein. Das zweite Halbfinale entschied der TASV Hessigheim mit 2:0 gegen die SGM Hohenhaslach/Freudental für sich. In der 14. Minute scheiterte Fabian Streicher vom TASV Hessigheim mit einem Foulelfmeter an Torwart Manuel Schuster. Anschließend erzielte Fabian Streicher in der 17. Minute die 1:0-Führung für den TASV Hessigheim, ehe Fabian Streicher in der 22. Minute mit dem Treffer zum 2:0 den Finaleinzug perfekt machte.

Entscheidung vom Punkt um Platz drei

Im Spiel um Platz drei trafen die beiden unterlegenen Halbfinalisten aufeinander. Die U19 des FV Löchgau und die SGM Hohenhaslach/Freudental lieferten sich einen umkämpften Schlagabtausch, den die SGM Hohenhaslach/Freudental schließlich mit 5:3 nach Elfmeterschießen für sich entschied.

Besigheim triumphiert im Endspiel

Das große Finale um den NEB-Cup brachte die Entscheidung im Turnier. In einer packenden Partie setzte sich die Spvgg Besigheim knapp mit 1:0 gegen den TASV Hessigheim durch. Gianluca Gioia erzielte in der 12. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0 für die Spvgg Besigheim und krönte sein Team damit zum Turniersieger.

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