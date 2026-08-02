NEB-Cup 2026: Spvgg Besigheim triumphiert im Finale

Der NEB-Cup 2026 ist entschieden. Am heutigen Sonntag setzte sich die Spvgg Besigheim im Endspiel knapp gegen den TASV Hessigheim durch und sicherte sich den Turniersieg. Bereits die Halbfinalbegegnungen sowie das Spiel um Platz drei boten den Zuschauern leidenschaftliche Duelle und eine Entscheidung im Elfmeterschießen.
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Spannende Duelle im Halbfinale
Im ersten Halbfinale setzte sich die Spvgg Besigheim mit 2:0 gegen die U19 des FV Löchgau durch und zog in das Endspiel ein. Das zweite Halbfinale entschied der TASV Hessigheim mit 2:0 gegen die SGM Hohenhaslach/Freudental für sich. In der 14. Minute scheiterte Fabian Streicher vom TASV Hessigheim mit einem Foulelfmeter an Torwart Manuel Schuster. Anschließend erzielte Fabian Streicher in der 17. Minute die 1:0-Führung für den TASV Hessigheim, ehe Fabian Streicher in der 22. Minute mit dem Treffer zum 2:0 den Finaleinzug perfekt machte.
Entscheidung vom Punkt um Platz drei
Im Spiel um Platz drei trafen die beiden unterlegenen Halbfinalisten aufeinander. Die U19 des FV Löchgau und die SGM Hohenhaslach/Freudental lieferten sich einen umkämpften Schlagabtausch, den die SGM Hohenhaslach/Freudental schließlich mit 5:3 nach Elfmeterschießen für sich entschied.
Besigheim triumphiert im Endspiel
Das große Finale um den NEB-Cup brachte die Entscheidung im Turnier. In einer packenden Partie setzte sich die Spvgg Besigheim knapp mit 1:0 gegen den TASV Hessigheim durch. Gianluca Gioia erzielte in der 12. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0 für die Spvgg Besigheim und krönte sein Team damit zum Turniersieger.
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