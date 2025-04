Ndiaye-Müller-Kombo beschert Garmisch-Partenkirchen den Landesliga-Klassenerhalt

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen sichert sich mit einem Heimsieg den Klassenerhalt in der Landesliga Südost. Das entscheidende Tor erzielte Momo Ndiaye.

Ein stilvoll heraus gespielter Treffer von Momo Ndiaye reicht dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen zum 1:0-Erfolg gegen einen erschreckend einfältig agierenden SB Chiemgau-Traunstein. Damit muss niemand mehr zittern oder spekulieren: Der Klassenerhalt ist geschafft. Zudem ist der angepeilte einstellige Tabellenplatz in der Landesliga für die Fußballer durch den 14. Saisonsieg wahrscheinlicher geworden.

Nach der bitteren Derbyniederlage fand das Team von Stefan Schwinghammers schnell wieder zurück in die Erfolgsspur. Der FC-Coach traf mit seiner Einschätzung, es sei ein „verdienter Sieg“ seiner Mannschaft gewesen, ins Schwarze. Gleichermaßen recht hatte er jedoch mit der Aussage, dass der Anspruch „ein anderer“ ist. Ein wenig verfestigte sich der Eindruck, das FC-Team schleppe sich mit einem Minimum an Motivation und Hingabe Richtung Ziellinie.

In Top-Form wäre die Geschichte vom Samstag schnell abgehandelt gewesen. Keine zwei Minuten waren absolviert, da übersah Traunsteins Vegard Salihu beim Rückpass auf den Torhüter den hinter ihm lauernden Moritz Müller. Der machte an sich alles richtig, scheiterte mit seinem Abschluss nur am Außenpfosten.

In einer ähnlichen Szene fünf Minuten später hatte es Müller dann mit Jonas Kranzfeler, Salihus Innenverteidiger-Kollegen, zu tun. Auch den schüttelte der FC-Torjäger locker ab, an Keeper Issa Ndiaye schaffte er es jedoch nicht vorbei. „Es wäre viel einfacher gegangen“, hielt Schwinghammer mit Blick auf die beiden ausgesparten Hochkaräter fest. Auf der anderen Seite musste Torwart Simon Voß als tadelloser Vertreter von David Salcher lediglich einmal schneller sein als SB-Könner Sascha Marinkovic.

Das Sparprogramm der Gäste verwunderte. Schließlich könnten sie im Abstiegswettstreit jeden Zähler nur zu gut gebrauchen. Zweimal traf der Tabellendreizehnte aus seitlicher Warte das Außennetz – mehr war nicht geboten. Doch auch die Heimelf überzeugte nicht gerade mit einem Feuerwerk an Emotionen und Kreativität. Insbesondere im ersten Abschnitt blieben etliche Gestaltungsräume ungenutzt, das Freilaufverhalten ließ zu wünschen übrig.

Eine Kontroverse bezüglich einer möglichen Notbremse an Müller war eine von zwei Aufregern. Weit erfreulicher war aus FC-Sicht die zweite: Ndiaye setzte nach feinem Zusammenspiel mit Müller den Ball aus acht Metern Torentfernung akkurat unter die Querlatte, sorgte so für Nachsehen beim Namensvetter im SB-Kasten, den er nach Schlusspfiff leidenschaftlich herzte – so viel Emotion hätte man sich beim FC während der 90 Minuten erhofft.