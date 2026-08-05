ND: Mondorf und Bissen entscheiden erste Topspiele für sich

Die Ergebnisse

Statistiken

Was am 1.Spieltag los war

Während am Dienstag ein „doppelter“ Ferber Bissen den vollen Einsatz gegen F91 schenkte, sollten am Sonntag Dominik Stolz beim klaren 5:1-Sieg vom ersten Leader der Saison, Racing, gegen Käerjeng sowie Patrick Macedo beim 3:2 von Neuling Walferdingen gegen Hostert jeweils ein Hattrick gelingen. Bemerkenswert: Macedo hat damit in den letzten zehn Jahren von der 2.Division bis in die Nationaldivision in vier verschiedenen Spielklassen Tore erzielt!

Während Jeunesse sich bereits am Samstag in Niederkorn nach einem 1:0 Marke „Tor des Jahres“ durch Maquart trotzdem die Butter vom Brot nehmen ließ (s. Video oben) und die Aufsteiger Wiltz und Etzella sich im Nordderby mit einem 1:1 trennten, kannte Rümelingen einen gelungenen Einstand und konnte mit dem 1:0 durch Mendes gegen Hesperingen wie alle Neulinge punkten.

Tabellenzweiter ist Strassen, das am Dienstag gegen Rosport in der 1.Halbzeit ein Feuerwerk abbrannte. Nico Perez kam dabei auf drei Torbeteiligungen (zwei Treffer, ein Assist). Das Topspiel am Sonntag ging durch ein Last-Minute-Tor von Rückkehrer Far, der zweimal am 1.Spieltag traf, an die US Mondorf, das Differdingen mit 3:2 schlug.

Positiv hervorzuheben war auch der Zuspruch am 1.Spieltag mit gleich zwei Partien mit über tausend Zuschauern und einem Schnitt von 686 Fans pro Spiel.

Joao Machado: „ich denke, beide Halbzeiten haben sich ausgeglichen“

Der 2.Spieltag

Der 2.Spieltag wird komplett am kommenden Sonntag ausgetragen. Sechs Partien werden wie gewohnt um 16 Uhr angepfiffen, Hesperingen empfängt Wiltz um 18 Uhr und Jeunesse Bissen bei freiem Eintritt um 19 Uhr.

Für F91 steht mit Strassen gleich der nächste Härtetest an. Für den Mondorfer Trainer Martin Forkel gibt es in Rosport ein frühes Wiedersehen mit seinem Ex-Verein FC Victoria und Differdingen versucht gegen Aufsteiger Rümelingen sein Punktekonto zu eröffnen.

Gleiches werden Käerjeng und Hostert bei ihrem direkten Aufeinandertreffen versuchen. Aufsteiger Ettelbrück bekommt es mit dem ersten Tabellenführer, Racing, zu tun und Walferdingen kann sein zweites Heimspiel gegen Niederkorn gleich als weitere Standortbestimmung nutzen.

Am Sonntag

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr FC Résidence Walferdingen Walferdingen FC Progrès Niederkorn Progrès 16:00 live PUSH

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr F91 Düdelingen Düdelingen FC UNA Strassen Strassen 16:00 PUSH

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr FC Victoria Rosport Rosport US Mondorf Mondorf 16:00 PUSH

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen US Rümelingen Rümelingen 16:00 PUSH

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr FC Etzella Ettelbrück Etzella Racing FC Union Luxemburg Racing 16:00 live PUSH

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr UN Käerjeng 97 Käerjeng US Hostert Hostert 16:00 PUSH

So., 09.08.2026, 18:00 Uhr FC Swift Hesperingen Hesperingen FC Wiltz 71 Wiltz 18:00 PUSH

So., 09.08.2026, 19:00 Uhr AS Jeunesse Esch Jeunesse FC Atert Bissen Bissen 19:00 live PUSH

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