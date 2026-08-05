 2026-08-04T13:27:00.809Z

Ligabericht

ND: Mondorf und Bissen entscheiden erste Topspiele für sich

Mit Video! Alle Aufsteiger punkten am 1.Spieltag, Racing und Strassen gewinnen deutlich

von Paul Krier · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Mondorf um Dwayn Holter gelang ein Last-Minute-Sieg
Mondorf um Dwayn Holter gelang ein Last-Minute-Sieg – Foto: Paul Krier

Verlinkte Inhalte

Nationaldivision
Strassen
Mondorf
Etzella
Rümelingen

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion

🎖️ Bewerten Sie uns auf Google

📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp

📽️ Abonnieren Sie uns auf YouTube

Der 1.Spieltag

Die Ergebnisse

Sa., 01.08.2026, 18:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
1
1
Abpfiff

So., 02.08.2026, 16:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
US Hostert
US HostertHostert
3
2

So., 02.08.2026, 16:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
5
1
Abpfiff

So., 02.08.2026, 16:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
1
0
Abpfiff

So., 02.08.2026, 16:00 Uhr
US Mondorf
US MondorfMondorf
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
3
2
+Video

Gestern, 20:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
4
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
2
0
Abpfiff

Sa., 01.08.2026, 19:00 Uhr
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
2
1
Abpfiff

Statistiken

Was am 1.Spieltag los war

Während am Dienstag ein „doppelter“ Ferber Bissen den vollen Einsatz gegen F91 schenkte, sollten am Sonntag Dominik Stolz beim klaren 5:1-Sieg vom ersten Leader der Saison, Racing, gegen Käerjeng sowie Patrick Macedo beim 3:2 von Neuling Walferdingen gegen Hostert jeweils ein Hattrick gelingen. Bemerkenswert: Macedo hat damit in den letzten zehn Jahren von der 2.Division bis in die Nationaldivision in vier verschiedenen Spielklassen Tore erzielt!

Während Jeunesse sich bereits am Samstag in Niederkorn nach einem 1:0 Marke „Tor des Jahres“ durch Maquart trotzdem die Butter vom Brot nehmen ließ (s. Video oben) und die Aufsteiger Wiltz und Etzella sich im Nordderby mit einem 1:1 trennten, kannte Rümelingen einen gelungenen Einstand und konnte mit dem 1:0 durch Mendes gegen Hesperingen wie alle Neulinge punkten.

Tabellenzweiter ist Strassen, das am Dienstag gegen Rosport in der 1.Halbzeit ein Feuerwerk abbrannte. Nico Perez kam dabei auf drei Torbeteiligungen (zwei Treffer, ein Assist). Das Topspiel am Sonntag ging durch ein Last-Minute-Tor von Rückkehrer Far, der zweimal am 1.Spieltag traf, an die US Mondorf, das Differdingen mit 3:2 schlug.

Positiv hervorzuheben war auch der Zuspruch am 1.Spieltag mit gleich zwei Partien mit über tausend Zuschauern und einem Schnitt von 686 Fans pro Spiel.

Joao Machado: „ich denke, beide Halbzeiten haben sich ausgeglichen“

Der 2.Spieltag

Der 2.Spieltag wird komplett am kommenden Sonntag ausgetragen. Sechs Partien werden wie gewohnt um 16 Uhr angepfiffen, Hesperingen empfängt Wiltz um 18 Uhr und Jeunesse Bissen bei freiem Eintritt um 19 Uhr.

Für F91 steht mit Strassen gleich der nächste Härtetest an. Für den Mondorfer Trainer Martin Forkel gibt es in Rosport ein frühes Wiedersehen mit seinem Ex-Verein FC Victoria und Differdingen versucht gegen Aufsteiger Rümelingen sein Punktekonto zu eröffnen.

Gleiches werden Käerjeng und Hostert bei ihrem direkten Aufeinandertreffen versuchen. Aufsteiger Ettelbrück bekommt es mit dem ersten Tabellenführer, Racing, zu tun und Walferdingen kann sein zweites Heimspiel gegen Niederkorn gleich als weitere Standortbestimmung nutzen.

Am Sonntag

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
16:00live

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
16:00

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
US Mondorf
US MondorfMondorf
16:00

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
16:00

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
16:00live

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
US Hostert
US HostertHostert
16:00

So., 09.08.2026, 18:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
18:00

So., 09.08.2026, 19:00 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
19:00live

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.