 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

ND: Erste Saisonsiege für Differdingen, Käerjeng und Wiltz

Mit zahlreichen Videos! Strassen übernimmt Spitze, Hesperingen geht unter

von Paul Krier · Gestern, 17:34 Uhr · 0 Leser
Käerjeng behauptete sich gegen Hostert
Käerjeng behauptete sich gegen Hostert – Foto: Paul Krier

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Der 2.Spieltag

Die Ergebnisse

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr
FC Résidence Walferdingen
FC Résidence WalferdingenWalferdingen
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
0
1
Abpfiff

So., 09.08.2026, 19:00 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
0
2
Abpfiff

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
0
2
Abpfiff

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
US Mondorf
US MondorfMondorf
2
3
Abpfiff

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
2
0
Abpfiff

So., 09.08.2026, 18:00 Uhr
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
2
7

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
0
1
Abpfiff
+Video

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
US Hostert
US HostertHostert
4
2
+Video

Statistiken

Was am 2.Spieltag los war

Niederkorn setzt sich durch ein Kopfballtor von Hadji kurz vor der Pause knapp mit 1:0 bei Aufsteiger Walferdingen durch und bleibt damit nach zwei Spielen ohne Verlustpunkte. Dieser Sieg ging durchaus in Ordnung, genau wie Strassens 2:0-Auswärtssieg auf der Düdelinger Baustelle „Stade Jos Nosbaum“. Die Gastgeber mussten dabei fast eine Stunde lang in Unterzahl agieren, nachdem Gonçalves Tavares bereits in der 34.‘ gelb-rot gesehen hatte. Dieses Schicksal sollte kurz vor Schluss auch Gästespieler Seye ereilen (89.‘), am Ergebnis sollte das nichts mehr ändern.

Martin Forkels Rückkehr nach Rosport endete mit einem hart umkämpften 3:2-Sieg für seinen neuen Club aus Mondorf, ein Spiel in dem es lange Zeit spannend war. Neuling Rümelingen fühlte Vizemeister Differdingen richtig auf den Zahn, erst ein Doppelschlag von Buch nach rund einer Stunde (1:0, 59.‘, 2:0, 61.‘) entschied die Partie zugunsten des FCD, der damit seinen ersten Dreier der noch jungen Spielzeit einsackte. Etzella schrammte knapp an einem Punktgewinn gegen Racing vorbei, erst unmittelbar vor dem Ende erzielte Bissaka den entscheidenden Treffer für die Gäste (0:1, 86.‘).

Video-Interviews nach Etzella - Racing

Käerjeng betrieb gegen Hostert Wiedergutmachung nach dem Auftaktdebakel bei Racing. Man spielte zunächst gut und lag verdient mit 2:0 in Führung, ehe man sich durch zwei unnötige Elfmeter kurz vor und nach der Pause selber in Bedrängnis brachte (2:1, 45.‘+4, 2:2, 50.‘). In der Schlussphase sicherten die Joker Perrey und Klein dem UNK dann doch noch den Heimsieg.

Video-Interviews nach Käerjeng - Hostert

In den beiden Abendspielen setzten sich die Gäste jeweils durch. Aufsteiger Wiltz versenkte Schlusslicht Hesperingen dabei mit 7:2 mit u.a.jeweils einem Doppelpack von Romeyns, Fanco und Cavelier. Meister Bissen gewann an der Escher „Grenz“ vor 1.450 Zuschauern und jeweils einem in der Mitte jeder Halbzeit erzielten Tor mit 2:0 gegen Jeunesse.

Der 3.Spieltag

Am kommenden Wochenende kommt es bereits am Samstag zur Auseinandersetzung zwischen Wiltz und Differdingen. Bei Hostert – Ettelbrück werden beide Kontrahenten versuchen, ihren ersten Dreier der neuen Spielzeit zu holen. Mondorf und Strassen sollten gegen F91 bzw. Jeunesse in der Lage sein, ihren tollen Saisonstart zu bestätigen während mit Bissen – Progrès ein Topspiel ansteht.

Am Samstag

Sa., 15.08.2026, 19:00 Uhr
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
19:00

Am Sonntag

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
US Hostert
US HostertHostert
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
16:00

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
US Rümelingen
US RümelingenRümelingen
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
16:00live

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
US Mondorf
US MondorfMondorf
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
16:00live

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
16:00live

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
16:00live

So., 16.08.2026, 18:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
18:00

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