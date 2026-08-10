ND: Erste Saisonsiege für Differdingen, Käerjeng und Wiltz

Die Ergebnisse

Statistiken

Was am 2.Spieltag los war

Niederkorn setzt sich durch ein Kopfballtor von Hadji kurz vor der Pause knapp mit 1:0 bei Aufsteiger Walferdingen durch und bleibt damit nach zwei Spielen ohne Verlustpunkte. Dieser Sieg ging durchaus in Ordnung, genau wie Strassens 2:0-Auswärtssieg auf der Düdelinger Baustelle „Stade Jos Nosbaum“. Die Gastgeber mussten dabei fast eine Stunde lang in Unterzahl agieren, nachdem Gonçalves Tavares bereits in der 34.‘ gelb-rot gesehen hatte. Dieses Schicksal sollte kurz vor Schluss auch Gästespieler Seye ereilen (89.‘), am Ergebnis sollte das nichts mehr ändern.

Martin Forkels Rückkehr nach Rosport endete mit einem hart umkämpften 3:2-Sieg für seinen neuen Club aus Mondorf, ein Spiel in dem es lange Zeit spannend war. Neuling Rümelingen fühlte Vizemeister Differdingen richtig auf den Zahn, erst ein Doppelschlag von Buch nach rund einer Stunde (1:0, 59.‘, 2:0, 61.‘) entschied die Partie zugunsten des FCD, der damit seinen ersten Dreier der noch jungen Spielzeit einsackte. Etzella schrammte knapp an einem Punktgewinn gegen Racing vorbei, erst unmittelbar vor dem Ende erzielte Bissaka den entscheidenden Treffer für die Gäste (0:1, 86.‘).

Video-Interviews nach Etzella - Racing

Käerjeng betrieb gegen Hostert Wiedergutmachung nach dem Auftaktdebakel bei Racing. Man spielte zunächst gut und lag verdient mit 2:0 in Führung, ehe man sich durch zwei unnötige Elfmeter kurz vor und nach der Pause selber in Bedrängnis brachte (2:1, 45.‘+4, 2:2, 50.‘). In der Schlussphase sicherten die Joker Perrey und Klein dem UNK dann doch noch den Heimsieg.

Video-Interviews nach Käerjeng - Hostert

In den beiden Abendspielen setzten sich die Gäste jeweils durch. Aufsteiger Wiltz versenkte Schlusslicht Hesperingen dabei mit 7:2 mit u.a.jeweils einem Doppelpack von Romeyns, Fanco und Cavelier. Meister Bissen gewann an der Escher „Grenz“ vor 1.450 Zuschauern und jeweils einem in der Mitte jeder Halbzeit erzielten Tor mit 2:0 gegen Jeunesse.

Der 3.Spieltag

Am kommenden Wochenende kommt es bereits am Samstag zur Auseinandersetzung zwischen Wiltz und Differdingen. Bei Hostert – Ettelbrück werden beide Kontrahenten versuchen, ihren ersten Dreier der neuen Spielzeit zu holen. Mondorf und Strassen sollten gegen F91 bzw. Jeunesse in der Lage sein, ihren tollen Saisonstart zu bestätigen während mit Bissen – Progrès ein Topspiel ansteht.

Am Samstag