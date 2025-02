Nazir Saridogan steht auch in der kommenden Saison beim FV Biebrich an der Seitenlinie. – Foto: RSCP Photo - Archiv

Nazir Saridogan verlängert in Biebrich Langjähriger Coach geht 25/26 beim Verbandsligisten in seine dann 13. Saison

Wiesbaden. Verlängerung fix: Nazir Saridogan hat Ja gesagt. Ja zu einer weiteren Saison beim Verbandsligisten FV Biebrich. Somit wird Saridogan in der Saison 25/26 in seine 13. Saison bei den "Blauen" gehen. Das meldet der Verein in einer Mitteilung an die Presse.

"Für uns stand eine Verlängerung nie in Frage. Jetzt haben wir das - wie bei uns üblich - vor dem Ende der Winterpause auch formal unter Dach und Fach gebracht. Wir sind sehr froh, dass sich Nazir entschieden hat, seine Arbeit auf dem Jürgen-Grabowski-Sportfeld fortzusetzen. Es ist maßgeblich ihm zu verdanken, dass die Blauen in ihrem ununterbrochen 21. Verbandsliga-Jahr eine so gute Entwicklung genommen haben", wird Biebrichs Vorsitzender Heinz-Jürgen Hauzel in einer Mitteilung des Vereins zitiert.