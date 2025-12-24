NAZARETH Personal-Cup 2025 Heikendorfer Hallenfußball-Spektakel geht in Runde zwei

Ein erfolgreiches neues Kapitel setzt sich fort: Vom 27. bis 29. Dezember 2025 findet das 2. Hallenfußballturnier des Heikendorfer SV & der Nazareth Personal GmbH statt. Der NAZARETH Personal-Cup hat sich bereits im ersten Jahr als stimmungsvolles Indoor-Highlight zwischen den Feiertagen etabliert – und 2025 verspricht erneut packende Spiele, starke Teams und eine großartige Atmosphäre in der Heikendorfer Gemeinde-Sporthalle.

Nach über drei Jahrzehnten mit der Kieler Volksbank als Partner übernahm 2024 die Firma Nazareth Personal aus Kiel die Namenspatenschaft – ein Wechsel, der dem traditionellen Turnier frischen Schwung brachte. Mit dem großen Engagement des Unternehmens und dem regionalen Bezug setzt Nazareth Personal das Format auch 2025 fort und unterstützt den Heikendorfer SV dabei, eines der beliebtesten Hallenturniere der Region weiter auszubauen.

Auch 2025 bleibt das, was das Turnier so besonders macht, bestehen:

Gespielt wird nach bewährten Hallenfußball-Regeln.

Die Hintertorbande sorgt für temporeiche Aktionen und viele Tore.

Die Tribüne der Gemeinde-Sporthalle bietet die perfekte Kulisse für ein stimmungsvolles Fußballerlebnis.

Der Ablauf für 2025 orientiert sich an der letztjährigen Premiere:

Vorrunde

Samstag, 27.12., ab 15:00 Uhr

Staffel A Heikendorfer SV Raisdorfer TSV VfR Laboe TSV Kronshagen TSV Neudorf-Bornstein

Staffel B

Probsteier SG SV Kirchbarkau SVE Comet Kiel MED SV FT Preetz

Sonntag, 28.12., ab 13:00 Uhr

Staffel C Heikendorfer SV II TSV Melsdorf TSV Russee SpVg Eidertal Molfsee TuS Gaarden TSV Altenholz

Montag, 29.12., ab 17:00 Uhr

Endrunde

Ein Teilnehmerfeld mit Qualität

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer auf ein stark besetztes Turnier freuen. Mannschaften aus Oberliga, Landesliga, Verbandsliga und Kreisliga treten gegeneinander an – ein Mix, der jedes Jahr aufs Neue für Überraschungen, energiegeladene Partien und emotionale Highlights sorgt.

Kommt vorbei – es wird spektakulär!

Der NAZARETH Personal-Cup 2025 lädt alle Fußballfreunde herzlich ein, an den drei Turniertagen dabei zu sein. Ob Familie, Freunde, Fans oder ehemalige. Tickets für den NAZARETH Personal-Cup erhaltet ihr bequem an der Abendkasse.

Gewinnspiel & Aktionen von Nazareth Personal

Auch in diesem Jahr plant Nazareth Personal ein besonderes Gewinnspiel für alle Besucherinnen und Besucher. Details werden rechtzeitig vor Ort bekanntgegeben – es lohnt sich also, vorbeizusehen.