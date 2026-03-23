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Allgemeines
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Nawrocki köpft Hannover zum doppelten Derbysieg
Ein Tor reicht, um die Eintracht erneut zu besiegen
Hannover 96 feiert auch das Rückspiel gegen die Eintracht Braunschweig erfolgreich und sichert sich mit einem 1:0 den zweiten Derbyerfolg der Saison. Maik Nawrocki markierte in der 30. Minute per Kopf den einzigen Treffer der Partie.
Spielverlauf
Die Roten starteten mit viel Druck in das Derby, vergaben jedoch zunächst Chancen durch Benedikt Pichler und Stefan Thordarson (3.). Nach einer hektischen Anfangsphase brachte ein schneller Einwurf von Thordarson die Entscheidung: Nawrocki köpfte die präzise Hereingabe in die Maschen (30.). Kurz vor der Halbzeit vergab Braunschweig eine Großchance durch Robin Heußer (43.).
Zur zweiten Halbzeit brachte Hannover Kolja Oudenne für William Kokolo ins Spiel. Braunschweig erhöhte den Druck und hatte mehrere Chancen, darunter Max Marie und Jovan Mijatovic (57./58.), scheiterte aber am stark reagierenden Torwart Nahuel Noll. Auch die Nachspielzeit war turbulent: Sowohl Oudenne als auch Braunschweig vergaben hochkarätige Gelegenheiten, ehe Schiedsrichter Dr. Florian Exner nach über 16 Minuten Nachspielzeit abpfiff.
Ausblick
Am kommenden Wochenende pausiert der Liga-Spielbetrieb aufgrund der Länderspiele. Weiter geht es für Hannover 96 am Ostersonntag mit dem Heimspiel gegen SV Elversberg (Anpfiff: 13.30 Uhr).