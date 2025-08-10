Naurods Moritz Liebschner trifft zum 1:0 und wird von Kapitän Marius Wanke beglückwünscht. Die Sonnenberger haben am Ende auf dem heimischen Spitzkippel gegen den FCN mit 1:4 das Nachsehen. – Foto: Jörg Halisch

Nauroder Derby-Gala auf dem Spitzkippel FCN lässt in Sonnenberg nichts anbrennen +++ SV Frauenstein biegt Spiel um, Gräselberg und Germania torhungrig Verlinkte Inhalte KOL Wiesbaden Kastel 06 Nordenstadt Frauenstein Kastel 46 + 11 weitere

Wiesbaden. In der Kreisoberliga Wiesbaden setzte der FC Naurod im Top-Spiel bei der Spvgg. Sonnenberg (auch im Re-live des Wiesbadener Kurier) ein Ausrufezeichen und gewann vor allem aufgrund einer starken zweiten Halbzeit deutlich. Auch die SG Germania, ein weiterer Favorit für die oberen Ränge, sackte bei der FVgg. Kastel 06 ebenfalls einen Dreier ein. Ein verrücktes Spiel und zehn Tore sahen die Fans beim SV Frauenstein, der das Spiel nach einem klaren Rückstand gegen die TSG Kastel 46 noch zu drehte. Den Vogel schoss der SC Gräselberg mit einem Kantersieg gegen den TuS Nordenstadt ab und ist auch erster Tabellenführer.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:00 Uhr SpVgg Sonnenberg Sonnenberg 1. FC Naurod Naurod 1 4 Die ziemlich runderneuerten Gastgeber starteten vor rund 250 Zuschauern auf dem Spitzkippel furios – ließen aber zwei Hochkaräter aus. Besser machten es die Gäste, die Moritz Liebschner in der 19. Minute nach einer Ecke in Führung brachte. Ihr „Neuner“ Lio Erhard scheiterte später am Pfosten (31.). Jascha Pastaa glich für die Platzherren noch vor der Pause aus (45.+2). Nach Wiederbeginn spielten die Gäste ihre Überlegenheit aus. Nachdem Erhard zwei Chancen verpasste, bereitete er den erneuten Führungstreffer durch Niklas Bierle mit feinem Querpass vor (58.). Wieder war es Erhard, der den Assist fürs 1:3 durch Christopher Küster gab (65.). Schließlich netzte der Mittelstürmer selbst zum Endstand (71.), sah aber noch die Ampelkarte (86.) und muss am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) bei der Freien Turnerschaft aussetzen. „Das Ergebnis ist natürlich ernüchternd“, war sich Sonnenbergs neuer Coach Alexander Kopp mit seinem Gegenüber Manfred Klug einig, dass es etwas zu hoch ausgefallen sei. „Wir lassen zu viele Chancen aus“, nannte Kopp den Hauptgrund für die Niederlage, und ärgerte sich auch über die Gegentore nach Standards. „Wir haben in der zweiten Halbzeit vor allem gut verteidigt“, freute sich Kollege Klug.

Als SVF-Trainer Michael Klinkhammer zur Pause drei Mal gewechselt und auf zwei Spitzen umgestellt hatte, lief sein Express endlich auf Hochtouren – nachdem die Kasteler stark in die Zweikämpfe gegangen waren und sich geschickt Räume erarbeitet hatten. „In der 60. Minute waren die Gäste stehend K.o.“, beobachtete er auch. Und lobte vor allem seinen Routinier Sven Heinze (38), der zwei Tore schoss. Weiter im Torrausch: Lukas Reinhardt, Mike Jakobowsky und Dennis Esmaieli. Dazu kam ein Eigentor. Bei den Gästen reichten vier Tore von Nabil Morchid nicht für Zählbares.

„Das war eine souveräne Mannschaftsleistung, bei der wir nichts zugelassen haben“, jubelte SCG-Trainer Nima Khanbareh. „Wir hatten eine super Vorbereitung und die Jungs haben Lust auf die Saison“, schwärmte er. Es trafen: Daniel Pulice Cavalcante (3), Michael Parker (2), Adnan Kizilgöz, Arnel Cikotic.

„Dennis Sänger ist der Mann des Spiels“, freute sich Delkenheims Spielertrainer Pascal Bender, der selbst traf und noch auf einige Urlauber verzichten musste, vor allem über eine geschlossene Mannschaftsleistung. Zwei Mal netzte auch Mika Leifermann. Für die Gastgeber verkürzte Ayman El Yazidi auf 1:2.

„Die Jungs haben nach dem 0:5 Moral gezeigt“, rechnete er 06-Trainer Roberto D’Angelo ihnen trotz der Niederlage hoch an. „Wir wissen das Ergebnis gegen den Favoriten einzuordnen“, sagte er, dessen Team in der ersten halben Stunde gut dagegengehalten hätte. „Man of the Match“ war der Germane Ivan Rebic mit vier „Buden“. Necmi Gür setzte noch einen drauf. Bei den 06ern führte sich Neuzugang Zekaryas Endale (SG Hohenstein) mit drei Treffern blendend ein.

„Den Dreier haben sich die Jungs gut erarbeitet“, sah der Schiersteiner Trainer Matthias Groß seine Mannschaft klar spielbestimmend. „Wir gehen mit einem guten Gefühl in die neue Runde nach der Durststrecke am Ende der letzten Saison.“ Pasqual André Frankholz und Riccardo Guarino, der sich nach seiner Achillessehnenverletzung zurückgemeldet hatte, trafen.