Naunhof fordert Meißen: Packendes Flutlicht-Duell am Mittwochabend

Wenn der Schiedsrichter die Partie zwischen dem SV Naunhof 1920 und dem Meißner SV 08 anpfeift, stehen beide Kontrahenten unter gewaltigem Zugzwang. Die Gastgeber aus Naunhof, derzeit auf dem siebten Tabellenplatz, mussten am vergangenen Wochenende einen herben Dämpfer verkraften, als sie knapp mit 0:1 beim SV Liebertwolkwitz unterlagen. Doch die Krise der Gäste wiegt schwerer: Der Meißner SV 08, der lange Zeit als heißester Kandidat für die Vizemeisterschaft galt, ist nach zwei Niederlagen in Folge auf den fünften Rang abgerutscht. Besonders die jüngste 1:3-Pleite im Topspiel gegen den Leipziger SC hat Spuren hinterlassen.

Die Erinnerung an das Hinspiel dürfte jedoch bei allen Beteiligten für Gänsehaut sorgen, denn beim 6:3-Erfolg der Meißner erlebten die Fans ein wahres Torfestival. Damals trafen Andreas Streubel in der 11. Minute für Naunhof sowie Markus Riedel in der 19. Minute und Scott Spallek mit einem schnellen Doppelpack in der 31. Minute und 32. Minute für die Domstädter. Rodger Baetge in der 34. Minute und Axel Möhring in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgten für den zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe Meißen durch Riedel in der 63. Minute, Richie Mike Melzer in der 78. Minute und Hugo Bäde in der 94. Minute den Sieg zementierte.

Naunhof will nun vor heimischer Kulisse die Revanche erzwingen, um den Vier-Punkte-Rückstand auf die Gäste zu verkürzen. Für Meißen hingegen ist ein Erfolg unter dem Flutlicht Pflicht, um den Anschluss an den Tabellenzweiten aus Leipzig nicht endgültig zu verlieren und die defensive Stabilität nach sieben Gegentoren in zwei Spielen wiederzufinden.