Nauheimerinnen werden vierte beim eigenen Hallencup Fußballerinnen des SV Nauheim werten den Einzug ins Halbfinale als Erfolg

Dani Nesic von der FSG Kickers Mörfelden/Nauheim (Mitte) setzt sich durch. Foto: Alex Eschhold

Nauheim. Es war wieder ein tolles Turnier für die Gastgeberinnen. Beim 8. Hallencup des SV 07 Nauheim haben sich die Gruppenliga-Fußballerinnen der FSG Kickers Mörfelden/Nauheim in der vollen Georg-Schad-Halle gegen viele höherklassigere Mannschaften stark ins Halbfinale gekämpft und freuten sich am Ende über Platz vier.

„Wir haben uns kompakt präsentiert und können stolz sein auf unsere Leistung", hob Mannschaftsführerin Melanie Coutu hervor, die schon den Einzug ins Viertelfinale als Erfolg sah. Als Gruppen-Zweiter hinter dem späteren Turniersieger aus Dortelweil hatten sich die FSG-Frauen dafür qualifizieren können und standen damit wie erhofft in der Finalrunde.

Gegen Verbandsligist SV Dietz mussten sie zwar nach einer 1:0-Führung den Ausgleich in der regulären Spielzeit von einmal zwölf Minuten hinnehmen. Das anschließende Siebenmeterschießen entschieden die Gastgeberinnen aber für sich und zogen mit einem 5:3-Sieg jubelnd ins Halbfinale ein. Hier folgte dann allerdings gegen Hessenligist SG Bornheim eine klare 0:3-Niederlage. „Bis zum 0:1 haben wir noch gut mitgehalten, aber nach dem 0:2 war es vorbei“, so Coutu. „Da hat uns auch die Kraft gefehlt. Wir waren ja im Schnitt zehn Jahre älter als die anderen Mannschaften. Dafür sind wir aber echt weit gekommen und sind sehr zufrieden.“