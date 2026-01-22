– Foto: Norbert Kreienkamp

Nauheimer Hallencup steht an Fußballerinnen des SV 07 laden wieder zum Budenzauber ein +++ Zwölf Teams in der Schad-Halle

Nauheim . Es hat schon Tradition. Zum achten Mal tragen die Fußballerinnen des SV 07 Nauheim zum Jahresbeginn ihren „Hallencup“ aus. Am Samstag kämpfen ab 11.30 Uhr in der Georg-Schad-Halle erneut zwölf Mannschaften um den Turniersieg. „Dabei starten wir auch wieder mit zwei Teams unserer Spielgemeinschaft“, erklärt Melanie Coutu, Kapitänin in der Gruppenligamannschaft der FSG Kickers Mörfelden/Nauheim. „Unser Ziel ist es, die Finalspiele zu erreichen.“

Im vergangenen Jahr hatten die FSG-Frauen das Endspiel erreicht und verpassten mit einem 0:1 gegen den drei Klassen höher angesiedelten SV Ober-Olm nur knapp den Turniersieg. „Aber diesmal sind noch stärkere Mannschaften am Start. Da wird es schwieriger, weit zu kommen", ist Coutu gespannt, was am Samstag drin sein wird. Neben Ober-Olm aus der Regionalliga haben mit der SG Bornheim/GW und dem SC Dortelweil auch zwei Hessenligisten gemeldet.

Nach der Vorrunde, die ab 11.30 Uhr in drei Vierer-Gruppen läuft, beginnt um 16 Uhr das Viertelfinale. Die beiden Halbfinalbegegnungen folgen ab 17 Uhr. Nach dem Spiel um Platz drei (17.30 Uhr) ist um 17.45 Uhr das Finale angesetzt. Die Spielzeit beträgt zwölf Minuten. Platz zwei soll in der Gruppenliga gehalten werden Bereits am 12. Januar sind die Fußballerinnen der FSG Kickers Mörfelden/Nauheim wieder ins Training eingestiegen. „Denn wir sind ja schon an Fasching am 14. Februar im Regionalpokal in Dieburg im Einsatz“, blickt Melanie Coutu motiviert dem Halbfinale entgegen und hofft auf den Einzug ins Endspiel.