Nauheimer Fußballerinnen greifen mit neuem Trainerteam neu an Die Frauen des SV 07 Nauheim gehen nach Trennung der SG optimistisch in die neue Gruppenliga-Saison +++ Neues Trainerduo +++ Neun Neuzugänge von Johanna Rath · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Mathias Aurelio (ganz rechts) und Christian Lertes (ganz links) lösen den Trainer Manuel Aurelio (in der Mitte) ab. – Foto: FSG Kickers Mörfelden/Nau

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison. Der neue Trainer der Nauheimer Damenmannschaft, Mathias Aurelio, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus? "Wir wollten eine gute Rolle in der Saison spielen und haben dies mit dem 2. Platz eindrucksvoll bewiesen. Leider ist uns in der Relegation nicht der ganz große Sprung mit dem Aufstieg gelungen, dennoch sind wir sehr zufrieden mit der Saison. Die Mannschaft hat sich als Einheit präsentiert und trotz des kleinen Kaders stets zusammengehalten und das Bestmögliche rausgeholt."

Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein? "Die Frauenspielgemeinschaft welche aus den Vereinen Kickers Mörfelden und SV 07 Nauheim besteht wird es zur neuen Saison nicht mehr geben. Beide Mannschaften werden ihren eigenen Weg gehen. Wir treten mit dem SV 07 Nauheim dann weiterhin in der Gruppenliga an. Des Weiteren hat Erfolgstrainer Manuel Aurelio beschlossen seine Trainertätigkeiten bis auf Weiteres zu pausieren. Das neue Trainerduo besteht aus Christian Lertes und Mathias Aurelio.