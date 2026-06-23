Nauheimer Fußballerinnen greifen mit neuem Trainerteam an

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.
Der neue Trainer der Nauheimer Damenmannschaft, Mathias Aurelio, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.
Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?
"Wir wollten eine gute Rolle in der Saison spielen und haben dies mit dem 2. Platz eindrucksvoll bewiesen. Leider ist uns in der Relegation nicht der ganz große Sprung mit dem Aufstieg gelungen, dennoch sind wir sehr zufrieden mit der Saison. Die Mannschaft hat sich als Einheit präsentiert und trotz des kleinen Kaders stets zusammengehalten und das Bestmögliche rausgeholt."
Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?
"Die Frauenspielgemeinschaft welche aus den Vereinen Kickers Mörfelden und SV 07 Nauheim besteht wird es zur neuen Saison nicht mehr geben. Beide Mannschaften werden ihren eigenen Weg gehen. Wir treten mit dem SV 07 Nauheim dann weiterhin in der Gruppenliga an. Des Weiteren hat Erfolgstrainer Manuel Aurelio beschlossen seine Trainertätigkeiten bis auf Weiteres zu pausieren. Das neue Trainerduo besteht aus Christian Lertes und Mathias Aurelio.
Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader? (Wenn möglich bei Zugängen: Name/abgebender Verein, Name/aufnehmender Verein)
Auf der Abgangsseite stehen Lena Reibstein; Beatrice Bender; Jana Hahn sowie Lisa Kekule die alle ihre aktive Laufbahn beenden.
Auf der Zugangsseite kommen Lina Kaufmann; Kira Feldmann (beide von Mainz-Kastel); Maida Lukac (Klarenthal); Emilia Miceli (DJK Darmstadt); Justine Becker (Opel Rüsselsheim); Laura Berger (reaktiviert): Frida Ulrich (SKV Mörfelden); Nia Rudolf (Leeheim/Crumstadt) und Nia Meidt (SC Riedberg)"
Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaft und den Verein?
"Die knapp verlorene Relegation war natürlich erst einmal ein kleiner Dämpfer, dennoch überwiegt mittlerweile mehr der Stolz auf das Erreichte. Der Zusammenhalt der Mannschaft ist auch von Spiel zu Spiel gewachsen und wir erhoffen uns, dass wir mit den Neuzugängen auch weiterhin eine so homogene Mannschaft stellen, welche weit über ihre Grenzen hinausgehen kann. Auch der Gesamtverein war mit dem Abschneiden der Saison mehr als zufrieden und so werden nächstes Jahr sowohl die Frauen wie auch die Männer nochmals probieren oben anzugreifen."
Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?
"Mit Runkel; Eddersheim und auch Verbandsligaabsteiger Schierstein sind gute Mannschaften dabei, welche bestimmt um den Aufstieg spielen wollen. Unser Ziel wird es sein, uns stetig weiterzuentwickeln, eine große mannschaftliche Geschlossen- und Entschlossenheit zu bilden und im Endeffekt eine sehr gute Rolle zu spielen."
Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?
Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!