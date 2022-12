Nauheim: ,,Wir haben alles reingehauen" Nauheims Trainer Jonas Schuster trotz des 1:4 im Gruppenliga-Derby bei RW Walldorf II zufrieden +++ SKV Büttelborn clever

Die Gäste, die trotz der Niederlage auf dem zwölften Tabellenplatz geblieben sind, führten nach vier Minuten sogar. SV-Trainer Jonas Schuster war deshalb nicht unzufrieden mit seiner Mannschaft. „Wir haben alles reingehauen, was wir haben“, sagte Schuster. Er leitete das Team alleine an, da sein Kollege im Nauheimer Trainergespann, Markus Cube, verhindert war. „Das, was wir uns vorgenommen hatten, nämlich die Hürde für den Gegner sehr hoch zu legen, das haben wir geschafft“, so Schuster. Auch nach dem Walldorfer 3:1 gaben sich die Gäste nicht auf. Yasin Kapucu boten sich binnen drei Minuten sogar zwei gute Chancen auf den Anschlusstreffer. Bedauerlich fand Schuster nur, dass sein Team drei Gegentore aus Standardsituationen, nämlich jeweils nach einer Ecke, kassierte.

Mit dem Pressing der Blau-Weißen hatte RWW-Trainer Ercan Dursun gerechnet: „Wir haben Nauheim mehrmals beobachtet“, erklärte der Coach. Er habe deshalb ein schweres Spiel erwartet. Überrascht sei er von der Manndeckung gewesen. Wie seine Mannschaft diese Aufgabe löste, damit war Dursun nicht zufrieden. Sein Team hätten spielerisch schon bessere Leistungen in dieser bislang so starken Saison gezeigt, in der die U23 auf den zweiten Tabellenplatz gestürmt ist. Dass der Aufsteiger jetzt als erster Verfolger von Titelfavorit FCA Darmstadt in die Winterpause geht – die Rot-Weißen sind am kommenden Wochenende spielfrei –, hätten die RWW-Verantwortlichen nie und nimmer erwartet. Dursun sagte denn auch: „Mit dem bisherigen Saisonverlauf bin ich insgesamt superzufrieden.“ Nun aber sei die U23 froh, Pause zu haben und mal auf andere Gedanken kommen zu können.

SV Rot-Weiß Walldorf II: Spahn – Gürbüz, Bancheri, Karakas, Desiderio, Spamer, Moenke (55. Lombardi), Velosa (55. Nakamura), Zariouh (73. Levy), Enders (82. Chougourou), Janz (88. Zelelw).

SV 07 Nauheim: Hart – Demirkaya, Pfeffer, Yap, Stein, Kapucu, Bozikovic, Boomgaarden (80. Ergül), Staiger, Ilias Syah (84. Nuhn), Grossklos (59. Primus).

Tore: 0:1 Boomgaarden (4.), 1:1 Spamer (13.), 2:1 Bancheri (15.), 3:1 Nakamura (58.), 4:1 Karakas (76.).

Schiedsrichter: Reinhardt (Schmitten).

Zuschauer: 50.