 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
– Foto: FussballimFKHavelland

Nauen will in Golm die Serie ausbauen, Verfolgerduell in Babelsberg

Landesklasse West: Die Übersicht über die Partien des 5. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LK West Brandenburg
Babelsberg II
Michendorf
Saarmund
FSV Babelsb.

In der Landesklasse West steht der 5. Spieltag an, und die Konstellationen versprechen Spannung. Tabellenführer VfL Nauen reist zum Verfolger aus Golm. Auch im Tabellenkeller geht es bereits um wichtige Zähler im Abstiegskampf.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Morgen, 14:00 Uhr
Pankower SV Rot-Weiß 1921
Pankower SV Rot-Weiß 1921Pankower SV
SV Grün-Weiß Brieselang
SV Grün-Weiß BrieselangBrieselang
14:00

Der Aufsteiger Pankower SV Rot-Weiß 1921 musste zuletzt beim 1:1 in Golm einen Rückschlag hinnehmen. Nach dem Rückstand durch Alexander Beine in der 27. Minute rettete Max Wilhelm Brücker in der 64. Minute wenigstens einen Punkt. Nun kommt mit dem SV Grün-Weiß Brieselang ein Team, das beim 0:3 in Schenkenberg keine Chance hatte. Pascal Karaterzi traf dort in der 18. und 84. Minute, dazwischen erhöhte Ramon Kornemann in der 32. Minute. Pankow will oben dranbleiben, Brieselang muss dringend punkten.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SSV Einheit Perleberg
SSV Einheit PerlebergPerleberg
FSV Veritas Wittenberge/Breese
FSV Veritas Wittenberge/BreeseFSV Veritas
14:00

Die Einheit Perleberg holte in Pritzwalk einen emotionalen 2:1-Sieg. Martin Behrend brachte sein Team in der 39. Minute in Führung, ehe Amirreza Cheshmi in der 75. Minute ausglich. In der Nachspielzeit sorgte Marvin Gramsch mit seinem Treffer für den umjubelten Auswärtssieg. Allerdings schwächte Behrend sein Team durch eine Gelb-Rote Karte in der 79. Minute. Nun kommt zum Prestigeduell der FSV Veritas Wittenberge/Breese, der beim 2:2 gegen Wittstock beide Male in Führung ging. Frederik Töpfer (17.) und Ibi Touray (45.) trafen, doch am Ende reichte es nur zum Remis.

---

Morgen, 14:00 Uhr
FK Hansa Wittstock 1919
FK Hansa Wittstock 1919Wittstock
FC Borussia Brandenburg
FC Borussia BrandenburgBorussia Bra
14:00

Wittstock steckt weiter im Tabellenkeller fest, auch das 2:2 in Wittenberge brachte keine Wende. Christopher Michaelis (32.) und Mohamed Al Houssein (54.) glichen zwar aus, doch auf den ersten Saisonsieg warten die Hansa-Anhänger weiter. Nun kommt mit dem FC Borussia Brandenburg ein Team, das zuletzt beim 3:2 gegen den SV Babelsberg 03 II viel Moral zeigte. Dominik Bittner (21.) und Julian Schwandt (77., 90.+3) machten den Heimsieg perfekt.

---

Morgen, 14:15 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg II
SG Michendorf
SG MichendorfMichendorf
14:15

Die zweite Mannschaft des SV Babelsberg 03 verlor in Brandenburg mit 2:3 und wartet weiter auf Konstanz. Darijan Silic (23.) und Philipp Kruggel (53.) brachten ihr Team in Führung, doch am Ende gingen die Punkte verloren. Gegner SG Michendorf steht nach dem 0:1 gegen den FSV Babelsberg 74 weiter mit nur einem Punkt im Tabellenkeller. Paul Unger traf dort in der 31. Minute entscheidend. Für beide Teams ist dieses Duell ein frühes Schlüsselspiel.

---

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Babelsberg 74
FSV Babelsberg 74FSV Babelsb.
SV Empor Schenkenberg 1928
SV Empor Schenkenberg 1928Schenkenberg
15:00

Ein Verfolgerduell erwartet die Zuschauer in Babelsberg. Der FSV setzte sich zuletzt bei Michendorf knapp mit 1:0 durch, Paul Unger sorgte in der 31. Minute für das Tor des Tages. Schenkenberg reist nach dem 3:0 über Brieselang mit breiter Brust an. Pascal Karaterzi (18., 84.) und Ramon Kornemann (32.) stellten den Sieg früh sicher. Beide Teams kämpfen um die Verfolgerrolle hinter Nauen.

---

Morgen, 15:00 Uhr
SG Grün-Weiß Golm
SG Grün-Weiß GolmGW Golm
VfL Nauen
VfL NauenVfL Nauen
15:00

Das Topspiel des Spieltags steigt in Golm. Die Gastgeber hielten gegen Aufsteiger Pankow gut mit und holten durch den Treffer von Alexander Beine in der 27. Minute ein 1:1. Tabellenführer Nauen bleibt jedoch das Maß der Dinge. Gegen Premnitz feierte das Team ein klares 4:1, bei dem Merlin Jan Schmid (6., 46., 56.) und Julian Krause (32.) trafen. Mit zwölf Punkten und 13:2 Toren ist Nauen bislang unantastbar – doch Golm will das ändern.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Chemie Premnitz
TSV Chemie PremnitzPremnitz
SV Blau-Gelb Falkensee
SV Blau-Gelb FalkenseeBG Falkensee
15:00

Für Premnitz wird die Luft nach vier Niederlagen zum Auftakt immer dünner. Beim 1:4 in Nauen ging man nach dem Tor von Max Mensel in der 5. Minute zwar kurzzeitig in Führung, doch dann brach das Team zusammen. Falkensee musste sich gegen Saarmund mit 1:4 geschlagen geben. Richard Gronewöller traf in der 62. Minute, doch zuvor hatten Mathias Curio (11.), Justin Keiling (46., 76.) und Max Asmus (57.) getroffen. Beide Teams wollen Wiedergutmachung leisten.

---

Morgen, 15:00 Uhr
SG Saarmund
SG SaarmundSaarmund
Pritzwalker FHV 03
Pritzwalker FHV 03Pritzwalk
15:00

Die SG Saarmund überraschte zuletzt mit einem 4:1 in Falkensee. Mathias Curio brachte das Team früh in Führung (11.), Justin Keiling erhöhte mit seinen Treffern in der 46. und 76. Minute, Max Asmus traf in der 57. Minute. Pritzwalk hingegen verlor mit 1:2 gegen Perleberg. Amirreza Cheshmi glich in der 75. Minute aus, ehe Marvin Gramsch in der Nachspielzeit den Gästen den Sieg stahl. Saarmund will weiter nach oben, Pritzwalk zurück in die Erfolgsspur.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 026.9.2025, 10:00 Uhr
redAutor