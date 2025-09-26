Nauen will in Golm die Serie ausbauen, Verfolgerduell in Babelsberg

In der Landesklasse West steht der 5. Spieltag an, und die Konstellationen versprechen Spannung. Tabellenführer VfL Nauen reist zum Verfolger aus Golm. Auch im Tabellenkeller geht es bereits um wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Der Aufsteiger Pankower SV Rot-Weiß 1921 musste zuletzt beim 1:1 in Golm einen Rückschlag hinnehmen. Nach dem Rückstand durch Alexander Beine in der 27. Minute rettete Max Wilhelm Brücker in der 64. Minute wenigstens einen Punkt. Nun kommt mit dem SV Grün-Weiß Brieselang ein Team, das beim 0:3 in Schenkenberg keine Chance hatte. Pascal Karaterzi traf dort in der 18. und 84. Minute, dazwischen erhöhte Ramon Kornemann in der 32. Minute. Pankow will oben dranbleiben, Brieselang muss dringend punkten. ---

Die Einheit Perleberg holte in Pritzwalk einen emotionalen 2:1-Sieg. Martin Behrend brachte sein Team in der 39. Minute in Führung, ehe Amirreza Cheshmi in der 75. Minute ausglich. In der Nachspielzeit sorgte Marvin Gramsch mit seinem Treffer für den umjubelten Auswärtssieg. Allerdings schwächte Behrend sein Team durch eine Gelb-Rote Karte in der 79. Minute. Nun kommt zum Prestigeduell der FSV Veritas Wittenberge/Breese, der beim 2:2 gegen Wittstock beide Male in Führung ging. Frederik Töpfer (17.) und Ibi Touray (45.) trafen, doch am Ende reichte es nur zum Remis. ---

Morgen, 14:00 Uhr FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock FC Borussia Brandenburg Borussia Bra 14:00 PUSH

Wittstock steckt weiter im Tabellenkeller fest, auch das 2:2 in Wittenberge brachte keine Wende. Christopher Michaelis (32.) und Mohamed Al Houssein (54.) glichen zwar aus, doch auf den ersten Saisonsieg warten die Hansa-Anhänger weiter. Nun kommt mit dem FC Borussia Brandenburg ein Team, das zuletzt beim 3:2 gegen den SV Babelsberg 03 II viel Moral zeigte. Dominik Bittner (21.) und Julian Schwandt (77., 90.+3) machten den Heimsieg perfekt. ---

Morgen, 14:15 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg II SG Michendorf Michendorf 14:15 PUSH

Die zweite Mannschaft des SV Babelsberg 03 verlor in Brandenburg mit 2:3 und wartet weiter auf Konstanz. Darijan Silic (23.) und Philipp Kruggel (53.) brachten ihr Team in Führung, doch am Ende gingen die Punkte verloren. Gegner SG Michendorf steht nach dem 0:1 gegen den FSV Babelsberg 74 weiter mit nur einem Punkt im Tabellenkeller. Paul Unger traf dort in der 31. Minute entscheidend. Für beide Teams ist dieses Duell ein frühes Schlüsselspiel. ---

Ein Verfolgerduell erwartet die Zuschauer in Babelsberg. Der FSV setzte sich zuletzt bei Michendorf knapp mit 1:0 durch, Paul Unger sorgte in der 31. Minute für das Tor des Tages. Schenkenberg reist nach dem 3:0 über Brieselang mit breiter Brust an. Pascal Karaterzi (18., 84.) und Ramon Kornemann (32.) stellten den Sieg früh sicher. Beide Teams kämpfen um die Verfolgerrolle hinter Nauen. ---

Das Topspiel des Spieltags steigt in Golm. Die Gastgeber hielten gegen Aufsteiger Pankow gut mit und holten durch den Treffer von Alexander Beine in der 27. Minute ein 1:1. Tabellenführer Nauen bleibt jedoch das Maß der Dinge. Gegen Premnitz feierte das Team ein klares 4:1, bei dem Merlin Jan Schmid (6., 46., 56.) und Julian Krause (32.) trafen. Mit zwölf Punkten und 13:2 Toren ist Nauen bislang unantastbar – doch Golm will das ändern. ---

Für Premnitz wird die Luft nach vier Niederlagen zum Auftakt immer dünner. Beim 1:4 in Nauen ging man nach dem Tor von Max Mensel in der 5. Minute zwar kurzzeitig in Führung, doch dann brach das Team zusammen. Falkensee musste sich gegen Saarmund mit 1:4 geschlagen geben. Richard Gronewöller traf in der 62. Minute, doch zuvor hatten Mathias Curio (11.), Justin Keiling (46., 76.) und Max Asmus (57.) getroffen. Beide Teams wollen Wiedergutmachung leisten. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Saarmund Saarmund Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk 15:00 PUSH