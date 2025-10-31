Nauen vor schwerer Prüfung – Brieselang und Pankow weiter gleichauf?

Der 9. Spieltag der Landesklasse West verspricht viel Spannung. Spitzenreiter VfL Nauen steht gegen den FSV Veritas Wittenberge/Breese vor einem echten Härtetest, während Brieselang und Aufsteiger Pankow ihre starke Serie fortsetzen wollen.

Der SV Blau-Gelb Falkensee empfängt den Pritzwalker FHV 03 zum Duell zweier Teams, die zuletzt unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Falkensee unterlag zu Hause dem Aufsteiger aus Pankow klar mit 1:4. Kevin Blumenthal traf in der 41. Minute, Noah Hahlweg in der 70. Minute, Tony Gnad in der 77. und 90.+2. Minute. Nico Krüger erzielte in der 87. Minute den Ehrentreffer. Pritzwalk musste sich dem Spitzenreiter Nauen mit 0:4 geschlagen geben. Nick Halt traf in der 38. und 86. Minute, Julian Krause in der 45.+3. Minute und Merlin Jan Schmid in der 76. Minute. Beide Mannschaften stehen unter Druck: Falkensee im Tabellenkeller, Pritzwalk im unteren Mittelfeld. ---

Aufsteiger Pankow ist die Mannschaft der Stunde. Mit dem 4:1-Erfolg in Falkensee untermauerte das Team seine Ambitionen auf einen Platz in der Spitzengruppe. Nun wartet mit der Reserve des SV Babelsberg 03 ein Gegner, der ebenfalls Rückenwind verspürt. Die Gäste überraschten zuletzt mit einem 3:2-Auswärtssieg gegen den FSV Babelsberg 74. Yunes Hoppe traf in der 19. Minute, Fin Frederik Slabon doppelt in der 27. und 78. Minute, während Julian Lenz (43.) und Marvin John Jakobczyk (85.) für den FSV erfolgreich waren. Beide Teams gehen formstark in die Begegnung – Pankow will weiter oben dranbleiben, Babelsberg II die Abstiegszone hinter sich lassen. ---

In Perleberg stehen die Zeichen auf Wiedergutmachung. Nach dem 1:1 in Schenkenberg, bei dem Kevin Peschel in der 26. Minute für Schenkenberg und Marvin Gramsch in der 90. Minute für Einheit trafen, wartet mit Brieselang nun ein Titelkandidat. Der SV Grün-Weiß siegte zuletzt souverän mit 5:0 gegen Wittstock. Till Roßius traf bereits in der 6. Minute, Benjamin Sabanovic in der 50. Minute, ehe Yannick Hurtig mit einem Dreierpack in der 64., 71. und 81. Minute den Endstand herstellte. Brieselang will mit einem weiteren Sieg am Spitzenreiter Nauen dranbleiben, während Perleberg im unteren Tabellendrittel dringend Punkte benötigt. ---

Für den FK Hansa Wittstock wird die Partie gegen den FSV Babelsberg 74 zu einem wichtigen Gradmesser. Wittstock kam zuletzt in Brieselang mit 0:5 unter die Räder, während der FSV Babelsberg 74 ein 2:3 im Stadtduell gegen die Reserve des SV Babelsberg 03 hinnehmen musste. Yunes Hoppe (19.) und Fin Frederik Slabon (27., 78.) trafen für Babelsberg II, während Julian Lenz (43.) und Marvin John Jakobczyk (85.) für den FSV erfolgreich waren. Beide Teams suchen nach Konstanz – Wittstock im Tabellenkeller, Babelsberg im Kampf um den Anschluss an die oberen Plätze. ---

Der Tabellenführer VfL Nauen geht als Favorit in das Heimspiel gegen den FSV Veritas Wittenberge/Breese. Die Nauener feierten zuletzt ein überzeugendes 4:0 in Pritzwalk. Nick Halt traf in der 38. und 86. Minute, Julian Krause in der 45.+3. Minute, Merlin Jan Schmid in der 76. Minute. Veritas trennte sich dagegen zu Hause torlos von Golm. Für Nauen geht es darum, die weiße Weste zu behalten, während Veritas mit einem Punktgewinn die starke Serie bestätigen will. ---

Ein Verfolgerduell in Golm: Die SG Grün-Weiß empfängt den FC Borussia Brandenburg. Golm spielte zuletzt 0:0 bei Veritas, während Borussia zu Hause mit 5:2 gegen Premnitz triumphierte. Julian Schwandt traf in der 10., 40. und 52. Minute, Lucas Witschel in der 21. und 31. Minute. Für Premnitz waren Sebastian Schulz (11.) und Niko Baumann (47.) erfolgreich. Golm überzeugt vor allem durch defensive Stabilität, Borussia durch Offensivkraft – ein echtes Duell der Gegensätze. ---

In Premnitz stehen die Zeichen auf Abstiegskampf pur. Der TSV Chemie verlor zuletzt mit 2:5 in Brandenburg. Sebastian Schulz erzielte in der 11. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich, Niko Baumann traf in der 47. Minute zum 2:4. Michendorf holte beim 1:1 gegen Saarmund einen Zähler – Robin Keiling traf in der 52. Minute für Saarmund, Moritz Kahl in der 60. Minute für Michendorf. Beide Teams stehen im Tabellenkeller und benötigen dringend Punkte. Für Premnitz wäre ein Sieg eine Chance, den Anschluss herzustellen. ---

