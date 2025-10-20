Nauen unaufhaltsam, Pankow überrascht Tabellenführer FSV Babelsberg 74

Der Abschluss des 7. Spieltags der Landesklasse West brachte viele klare Ergebnisse und einige Überraschungen. Der VfL Nauen übernahm nach einem deutlichen Sieg über Falkensee die Führung. Pankow feierte einen eindrucksvollen Erfolg gegen den bisherigen Tabellenführer FSV Babelsberg 74, während sich auch Michendorf, Veritas, Wittstock und Borussia Brandenburg in starker Form präsentierten.

Vor 55 Zuschauern begann Brieselang selbstbewusst und effektiv. In der 24. Minute brachte Till Roßius die Gäste in Führung. Nur sechs Minuten später schlug Roßius erneut zu und erhöhte auf 2:0 – ein Doppelschlag, der Babelsberg früh aus dem Konzept brachte. Nach der Pause blieben die Brieselanger spielbestimmend: Yannick Hurtig traf in der 54. Minute zum 3:0, ehe Timm-Maximilian Hytrek in der 72. Minute mit dem 4:0 den Endstand markierte. ---

Die SG Michendorf hat in Perleberg ein Ausrufezeichen gesetzt. Von Beginn an zeigte das Team Entschlossenheit und ging früh in Führung, als Thorsten Josef Haubner in der siebten Minute den Ball im Tor unterbrachte. Die Gastgeber mühten sich, fanden aber selten Lücken in der Michendorfer Defensive. In der Schlussphase sorgte ein Doppelschlag binnen einer Minute für die Entscheidung. In der 76. Minute traf Ferdinand Freitag zum 2:0, nur einen Augenblick später erhöhte Carlos Neubert auf 3:0. Der Auswärtssieg war für Michendorf der zweite Erfolg der Saison und bedeutete wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Perleberg verpasste es dagegen, sich von den Abstiegsrängen zu lösen. ---

Der VfL Nauen hat seine Titelambitionen eindrucksvoll untermauert. Gegen den SV Blau-Gelb Falkensee gab es einen überzeugenden 4:0-Heimsieg. Nick Halt brachte den bisherigen Tabellenzweiten in der 33. Minute per Foulelfmeter in Führung und sorgte für Ruhe im Spiel der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel übernahm Tom Gutschmidt die Hauptrolle. Er traf in der 64. Minute zum 2:0 und legte in der 84. Minute nach. In der Nachspielzeit setzte Danilo Czerwonatis mit dem 4:0 den Schlusspunkt. Falkensee musste ab der 73. Minute in Unterzahl auskommen, nachdem Francisco Schulze Gelb-Rot sah. Nauen bleibt auch nach sieben Spielen ungeschlagen und steht nun an der Tabellenspitze. ---

Aufsteiger Pankower SV Rot-Weiß hat den bisherigen Tabellenführer FSV Babelsberg 74 mit einer starken Leistung entzaubert. Das Team nutzte seine Chancen konsequent und gewann mit 3:0. Justin Schröter eröffnete in der 23. Minute den Torreigen. Kurz nach der Pause traf Tony Gnad in der 50. Minute zum 2:0. Den Endstand stellte Noah Hahlweg in der 63. Minute her. Pankow überzeugte mit Disziplin und Effektivität, während Babelsberg zu keiner Zeit an seine sonstige Torgefährlichkeit anknüpfen konnte. Für die Potsdamer war es die dritte Niederlage der Saison, Pankow steht mit diesem Erfolg punktgleich auf Rang vier. ---

In einer intensiven Partie sicherte sich der FK Hansa Wittstock 1919 einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen den SV Empor Schenkenberg. Die Entscheidung fiel kurz nach der Pause, als Christopher Michaelis in der 50. Minute das einzige Tor der Begegnung erzielte. Schenkenberg bemühte sich um den Ausgleich, doch die Defensive der Hausherren stand sicher. Wittstock holte damit den dritten Saisonsieg und verbesserte sich in der Tabelle . Schenkenberg verpasste die Chance, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten, bleibt aber mit zehn Punkten im oberen Mittelfeld. ---

Zwischen der SG Grün-Weiß Golm und dem Pritzwalker FHV 03 gab es keine Tore zu sehen. Beide Mannschaften kämpften engagiert, ließen aber in der Offensive die nötige Durchschlagskraft vermissen. Am Ende blieb es bei einem 0:0, das beiden Teams einen Punkt einbrachte. Golm bleibt damit in der oberen Tabellenhälfte, während Pritzwalk sich mit nun zehn Punkten im Mittelfeld behauptet. ---

Für den TSV Chemie Premnitz setzte es eine weitere bittere Niederlage. Gegen den FSV Veritas Wittenberge/Breese verlor das Team deutlich mit 0:4. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sorgte eine starke Phase der Gäste zwischen der 66. und 71. Minute für die Entscheidung. Ibi Touray traf in der 66. Minute zur Führung, drei Minuten später erhöhte Hannes Zemelka auf 2:0. In der 71. Minute machte Frederik Töpfer das 3:0, ehe Mika Dzikus in der 89. Minute den Schlusspunkt setzte. Veritas kletterte damit in die obere Tabellenhälfte, während Premnitz mit vier Punkten am Tabellenende steht. ---