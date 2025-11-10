Nauen ringt Borussia Brandenburg nieder – Brieselang mit Kantersieg

Der 10. Spieltag der Landesklasse West stand im Zeichen klarer Favoritensiege und eines dramatischen Spitzenspiels in Brandenburg. Tabellenführer VfL Nauen behauptete seine weiße Weste, Brieselang feierte ein Schützenfest, und der FSV Babelsberg 74 bleibt mit einem deutlichen Heimsieg im Titelrennen.

Der FSV Babelsberg 74 setzte sich souverän mit 4:0 gegen Einheit Perleberg durch und bleibt in der Spitzengruppe. Julian Lenz traf in der 28. Minute zur Führung, Moritz Göring erhöhte in der 54. Minute auf 2:0. Pierre König baute den Vorsprung in der 65. Minute aus, bevor erneut Julian Lenz in der 70. Minute den Schlusspunkt setzte. Babelsberg zeigte eine konzentrierte Leistung, während Perleberg offensiv kaum Akzente setzen konnte. ---

Das Topspiel des Spieltags entschied Tabellenführer VfL Nauen knapp mit 1:0 für sich. Beim FC Borussia Brandenburg sahen 145 Zuschauer ein intensives Duell. Nick Halt erzielte in der 51. Minute das goldene Tor des Tages, nur eine Minute nachdem Enrico Malak vom Platz gestellt worden war. Trotz Unterzahl verteidigte Nauen mit großem Einsatz und blieb damit auch im zehnten Spiel ungeschlagen. Brandenburg drängte vergeblich auf den Ausgleich. ---

Ein stark aufspielender FSV Veritas Wittenberge/Breese besiegte den SV Blau-Gelb Falkensee deutlich mit 4:0. Christoph Poorten brachte die Gastgeber in der 64. Minute in Führung. Frederik Töpfer erhöhte per Foulelfmeter in der 70. Minute und traf auch in der 83. Minute erneut. Sebastian Metschulat stellte mit seinem Treffer in der 85. Minute den Endstand her. Für Veritas war es ein wichtiger Erfolg im oberen Mittelfeld, während Falkensee in der Defensive etwas überfordert wirkte. ---

Vor beeindruckender Kulisse mit 742 Zuschauern trennten sich der Pritzwalker FHV 03 und Aufsteiger Pankower SV Rot-Weiß 1921 mit einem 1:1. Jeremy Lange brachte Pritzwalk in der 66. Minute in Führung, doch Tristan Gerloff glich nur drei Minuten später in der 69. Minute aus. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell, das mit einer Punkteteilung endete. Pankow bleibt damit Tabellendritter, während Pritzwalk den Abstand zur Abstiegszone wahrt. ---

Der SV Grün-Weiß Brieselang feierte gegen die SG Saarmund einen 7:1-Kantersieg. Timm-Maximilian Hytrek eröffnete das Torfestival bereits in der 3. Minute, Duc Anh Nguyen glich in der 10. Minute aus. Danach spielten nur noch die Gastgeber: Hytrek traf erneut in der 17. Minute, Yannick Hurtig erhöhte in der 35. Minute, ehe Hytrek in der 55. Minute seinen dritten Treffer erzielte. Franek Angelski (66.), erneut Hytrek (80.) und Nino Hippe (90.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Aufregung gab es in der 49. Minute mit Rot für Fatih Güllü, sowie in der 64. Minute mit Gelb-Rot für Duc Anh Nguyen und Rot für Mohammad Ismail. Brieselang ist damit erster Verfolger von Spitzenreiter Nauen. ---

Der SV Empor Schenkenberg gewann sein Heimspiel gegen den TSV Chemie Premnitz knapp mit 1:0. Arnold Kevin Dieffi Tezeuda erzielte in der 29. Minute das entscheidende Tor. Schenkenberg verteidigte den knappen Vorsprung und bleibt im oberen Tabellenmittelfeld. Premnitz zeigte Kampfgeist, doch in der Offensive fehlte die Durchschlagskraft. ---

Die SG Michendorf landete mit einem 2:0-Heimsieg gegen Grün-Weiß Golm einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt. Carlos Neubert avancierte mit Treffern in der 55. und 88. Minute zum Matchwinner. Golm musste ab der 59. Minute in Unterzahl spielen, nachdem Lee Tinashe Marume Gelb-Rot gesehen hatte. Michendorf rückte mit dem dritten Saisonsieg etwas von den Abstiegsrängen ab, während Golm in der Offensive harmlos blieb. ---

Einen furiosen Auftritt zeigte die Reserve des SV Babelsberg 03 beim 6:0-Sieg über den FK Hansa Wittstock. Darijan Silic eröffnete den Torreigen in der 14. Minute, erhöhte in der 29. Minute und sorgte in der 65. sowie 74. Minute für weitere Treffer. Dazwischen trugen sich auch Luca Dahlke (36.) und Philipp Kruggel (70.) in die Torschützenliste ein. Babelsberg dominierte die Partie über 90 Minuten und feierte den hohen Sieg, während Wittstock nach der siebten Niederlage weiter im Tabellenkeller feststeckt.